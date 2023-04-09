15 советских песен о любви (ВИДЕО)

Ностальгическая подборка для романтического вечера. Под эти песни в СССР люди знакомились, влюблялись и женились.

1. «Ах, эта девушка» – Рашид Бейбутов (из кинофильма «Я встретил девушку», 1957)

Восточная сказка советской эстрады. Эта песня была написана для кинофильма Таджикской ССР, но в итоге стала популярнее, чем сама картина. До сих пор ее можно услышать в репертуаре разных исполнителей.

2. «Огней так много золотых» (из кинофильма «Дело было в Пенькове», 1957)

Песня о чувствах к женатому мужчине, которые девушка пытается скрыть изо всех сил, но он, кажется, все понял. Одна из самых грустных песен о любви, звучащих в советских фильмах.

3. «А у нас во дворе есть девчонка одна» (1962)

Очень романтичная и любимая в СССР песня о девушке, в которой вроде как «ничего нет», но влюбленный парень не может отвести от нее глаз. Первым ее исполнил Иосиф Кобзон.

4. «Королева красоты» – Муслим Магомаев (1965)

Муслим Магомаев был одним из главных эстрадных исполнителей 1960–1970-х, у него были миллионы поклонниц по всему Советском Союзу. Песня про эффектную девушку, которая влюбляет в себя всех мужчин, в его исполнении стала настоящим хитом.

5. «Помоги мне» – Аида Ведищева (из кинофильма «Бриллиантовая рука», 1968)

Песня роковой красавицы о том, как Он разбудил в Ней «вулкан страстей». Музыка в стиле танго и бархатный голос Аиды Ведищевой остается в памяти всех жителей постсоветского пространства уже полвека!

6. «Луч солнца золотого» (из мультфильма «Бременские музыканты», 1969)

Эта серенада Трубадура прозвучала в мультфильме по мотивам сказок братьев Гримм и очень полюбилась советским слушателям. В песне, посвященной принцессе, поется о преградах в любви (но, конечно, они все преодолимы).

7. «Свадьба» – Муслим Магомаев (1971)

«Ах, эта свадьба, пела и плясала» – песня в русском народном стиле на самом деле была написана в советские годы. Но настроение такое, что хочется сесть в русскую тройку и умчаться в закат.

8. «Алло, Алена» – Игорь Иванов (1976)

Знаете, какую смелость нужно иметь подростку, чтобы позвонить понравившейся девушке? И, представьте, он все-таки набирает ее номер, а она уже ушла гулять с кем-то другим.

9. «Когда цвели сады» – Анна Герман (1977)

Песни, которые исполнила Анна Герман, мгновенно становились популярными у всех советских слушателей. «Когда цвели сады» – о девушке, которая поверила своему жениху, но зря. Немного грустная, но невероятно трогательная песня.

10. «Люди встречаются» – ВИА «Веселые ребята» (1979)

Как обидно порой, когда на дворе весна, все влюбляются, а ты один. Но все меняется, когда ты видишь Ее в вагоне поезда и не можешь забыть. Именно об этом эта песня, исполненная в 1970-х.

11. «Любовь настала» – Роза Рымбаева (1979)

Что бы ни случилось на планете, любовь тебя настигнет… Только послушайте, какой глубокий и сильный голос у этой хрупкой девушки!

12. «Я не умею танцевать» – Тынис Мяги (1981)

Потрясающая песня юноши, который учится танцевать перед зеркалом, чтобы пригласить девушку на дискотеку. Одна из самых известных песен Тыниса Мяги из Эстонской ССР!

13. «Я тебя никогда не забуду» (из рок-оперы «Юнона и Авось», 1981)

«Юнона и Авось» – это самая известная советская рок-опера. Это история о любви русского мореплавателя и дочери коменданта Сан-Франциско, которая произошла в начале XIX века.

Премьера состоялась в 1981 году в театре «Ленком» в Москве, и рок-опера идет здесь до сих пор. Конечно, за более чем 40 лет менялись и актеры, и некоторые сцены. Но она не теряет популярности! Главная песня – это романс «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду».

14. «Я готов целовать песок» – Владимир Маркин (1987)

Эта песня была написана на стихи, опубликованные еще в 1960-е годы. Авторство стихов оспаривали разные поэты, а всенародную популярность песня приобрела в 1987 году, когда молодой исполнитель Владимир Маркин спел ее на программе «Утренняя почта».

15. «Половинка» – Лариса Долина (1988)

Лариса Долина начинала как джазовая певица, но именно поп-музыка сделала ее невероятно известной в советские годы. Песня «Половинка» до сих пор звучит на радиостанциях!

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