10 невероятных украшений в русском стиле (ФОТО)

Кокошники и матрешки, узорные терема и православные храмы – все это нашло воплощение в современном ювелирном искусстве.

1. Кольцо Tsarina Tamara, Axenoff Jewellery

Творчество дизайнера Петра Аксенова проникнуто старыми русскими традициями. Он увлечен ими с детства, ведь мать ювелира – известный художник-иконописец. Портфолио его марки Axenoff Jewellery включает несколько коллекций, напрямую отсылающих к традициям. Так, The Romanovs – коллекция, вдохновленная драгоценностями последней царской семьи. В начале XX века при дворе была мода на русский стиль, в том числе и в украшениях. Ее наглядно демонстрирует, например, кольцо Tsarina Tamara из белого золота с бриллиантами и топазами, сделанное в виде драгоценного кокошника, какие надевали на костюмированные балы.

2. Подвеска «Крест Ольги», Onega Jewellery

Игорь и Катерина Комовы создают современные украшения в русском стиле. Но молодые дизайнеры далеки от копирования музейных образцов. Каждое их изделие – это вариация, не калька, но интерпретация исторических украшений. Дизайнеры опираются на древнерусские традиции: их вдохновляют каменная резьба домонгольских храмов и древнерусская письменность, рукописные книги и народные промыслы. Подвеска «Крест Ольги» отсылает к первым княжествам времен становления русского государства. Она выполнена из серебра с гранатами и носится на массивной цепи.

3. Серьги «Русский стиль», Ilgiz F.

Самый известный российский ювелир Ильгиз Фазулзянов создает вариативные украшения, среди которых есть и «русский дух». Он мастер горячей эмали и использует ее во всех изделиях. В серьгах «Русский стиль», например, эмалевые вставки – главный декоративный элемент. С помощью них ювелир передает яркое узорочье, характерное для древнерусской архитектуры, костюмов, быта – словом, всей древнерусской культуры.

4. Подвеска-складень «Архистратиже Божий Михаиле», ArgentoV

Ярослав Аргентов – главный специалист России по камеям и инталиям. С брендом сотрудничает легендарный русский мастер инталии Владимир Попович. Изделия с резными камнями составляют львиную долю продукции марки. К таким относится, в частности, эта золотая подвеска в виде панагии (нательной иконы), выполненная из резного аметрина и эмалей.

5. Браслет, Chamovskikh

Многие изделия уральского бренда пропитаны русскими традициями и дворцовой культурой. Так, компания эксклюзивно сотрудничает с музеем-заповедником «Петергоф»: украшения марки, вдохновленные эстетикой знаменитой царской резиденции, представлены в ее музее. Этот браслет также отсылает к русским дворцам. Тут все, чем вдохновлялись архитекторы русского барокко. Массивное переплетение золотого каркаса и цветовое сочетание с блеском бриллиантов и ярко-зеленым малахитом как будто списано с интерьеров царских покоев.

6. Брошь из коллекции «Голубушка», Oxioma

У молодого московского бренда есть несколько национальных коллекций. Одна из них – «Голубушка» – посвящена русскому стилю. Это броши, кольца, серьги со стилизованным изображением русской красавицы. Дизайнеры используют самые разные материалы, от серебра, золота и эмалей до плексигласа и фарфора. Брошь как раз и сделана из яркого плексигласа с деталями из золота.

7. Кольцо «Сушки», Markin Fine Jewellery

Владимира Маркина отличает необычное видение даже самых простых, бытовых вещей. Так, традиционное русское лакомство печенье «Cушки» он превратил в серию эффектных ювелирных украшений. Они выполнены из позолоченного серебра, инкрустированного черными бриллиантами, изображающими маковые зернышки.

8. Колье Matryoshka Pure Gold, Matryoshka

У бренда, как видно из названия, традиционный русский сувенир стал главным источником вдохновения. Образ матрешки тут переосмыслен в самом разном ключе, от традиционных и похожих вариантов до абстракций на эту тему. Колье с центральным элементом в виде матрешек есть в разных металлах. Эта версия – самая дорогая, в розовом золоте.

9. Кольцо «Корона империи», Dzhanelli Jewellery

Профиль марки – этнические украшения. Но у бренда есть и изделия на русскую тему. Как, например, это кольцо, изображающее главный символ Российской империи. Большой императорской короной с XVIII века короновались на царство все русские монархи. У Dzhanelli Jewellery она сделана из родированного серебра, усыпанного кварцем.

10. Кольцо «Матрешка», Amarin Jewelry

У дизайнера Марины Анохиной есть особая коллекция Folk, посвященная дизайнерскому переосмыслению русских мотивов. Ту же матрешку, например, ювелир зашифровала в форме кольца. Ее можно считать, только глядя на изделие под определенным углом. Модель сделана из родированного серебра с внутренними вставками из дерева с ручной росписью в духе народных промыслов.

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