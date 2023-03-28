20 НЕВИДАННЫХ шедевров Третьяковки (ФОТО)

1. Дмитрий Левицкий. Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме. 1789
2. Федор Матвеев. Вид Рима. Колизей. 1810-е
3. Алексей Венецианов. Сенокос. Середина 1820-х
4. Карл Бодри. Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле. 1860
5. Константин Маковский. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. 1862
6. Василий Перов. Спящие дети. 1870
7. Карл Гун. Сцена Варфоломеевской ночи. 1870
8. Василий Пукирев. Прием приданого по росписи. 1873
9. Григорий Седов. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем. 1882
10. Эмилия Шанкс. Новенькая в школе. 1892
11. Андрей Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате. 1893
12. Николай Богданов-Бельский. Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского. 1895
13. Абрам Архипов. Прачки. Конец 1890-х
14. Наталия Гончарова. Рыбная ловля. 1908
15. Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. 1913
16. Василий Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916
17. Казимир Малевич. Сестры. 1930
18. Петр Вильямс. Весна. Портрет А. С. Мартинсон и А. Д. Понсова. 1947
19. Таир Салахов. Колизей ночью. 1979
20. Михаил Рогинский. Коммунальная кухня. 1992
Материал подготовлен на основе выставки «Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи», проходящей в Новой Третьяковке с 28 марта по 13 августа 2023 года.
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