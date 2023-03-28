20 НЕВИДАННЫХ шедевров Третьяковки (ФОТО)

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Некоторые произведения десятилетиями не покидали хранилищ, а другие вообще не показывали зрителю с момента попадания в музейные стены.

1. Дмитрий Левицкий. Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме. 1789

Государственная Третьяковская галерея

2. Федор Матвеев. Вид Рима. Колизей. 1810-е 

Государственная Третьяковская галерея

3. Алексей Венецианов. Сенокос. Середина 1820-х 

Государственная Третьяковская галерея

4. Карл Бодри. Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле. 1860

Государственная Третьяковская галерея

5. Константин Маковский. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. 1862  

Государственная Третьяковская галерея

6. Василий Перов. Спящие дети. 1870 

Государственная Третьяковская галерея

7. Карл Гун. Сцена Варфоломеевской ночи. 1870 

Государственная Третьяковская галерея

8. Василий Пукирев. Прием приданого по росписи. 1873 

Государственная Третьяковская галерея

9. Григорий Седов. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем. 1882 

Государственная Третьяковская галерея

10. Эмилия Шанкс. Новенькая в школе. 1892 

Государственная Третьяковская галерея

11. Андрей Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате. 1893 

Государственная Третьяковская галерея

12. Николай Богданов-Бельский. Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского. 1895 

Государственная Третьяковская галерея

13. Абрам Архипов. Прачки. Конец 1890-х 

Государственная Третьяковская галерея

14. Наталия Гончарова. Рыбная ловля. 1908 

Государственная Третьяковская галерея

15. Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. 1913 

Государственная Третьяковская галерея

16. Василий Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916 

Государственная Третьяковская галерея

17. Казимир Малевич. Сестры. 1930  

Государственная Третьяковская галерея

18. Петр Вильямс. Весна. Портрет А. С. Мартинсон и А. Д. Понсова. 1947 

Государственная Третьяковская галерея

19. Таир Салахов. Колизей ночью. 1979 

Государственная Третьяковская галерея

20. Михаил Рогинский. Коммунальная кухня. 1992 

Государственная Третьяковская галерея

Материал подготовлен на основе выставки «Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи», проходящей в Новой Третьяковке с 28 марта по 13 августа 2023 года. 

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