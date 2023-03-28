20 НЕВИДАННЫХ шедевров Третьяковки (ФОТО)

Некоторые произведения десятилетиями не покидали хранилищ, а другие вообще не показывали зрителю с момента попадания в музейные стены.

1. Дмитрий Левицкий. Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме. 1789

2. Федор Матвеев. Вид Рима. Колизей. 1810-е

3. Алексей Венецианов. Сенокос. Середина 1820-х

4. Карл Бодри. Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле. 1860

5. Константин Маковский. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. 1862

6. Василий Перов. Спящие дети. 1870

7. Карл Гун. Сцена Варфоломеевской ночи. 1870

8. Василий Пукирев. Прием приданого по росписи. 1873

9. Григорий Седов. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем. 1882

10. Эмилия Шанкс. Новенькая в школе. 1892

11. Андрей Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате. 1893

12. Николай Богданов-Бельский. Устный счет. В народной школе С. А. Рачинского. 1895

13. Абрам Архипов. Прачки. Конец 1890-х

14. Наталия Гончарова. Рыбная ловля. 1908

15. Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. 1913

16. Василий Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916

17. Казимир Малевич. Сестры. 1930

18. Петр Вильямс. Весна. Портрет А. С. Мартинсон и А. Д. Понсова. 1947

19. Таир Салахов. Колизей ночью. 1979

20. Михаил Рогинский. Коммунальная кухня. 1992

Материал подготовлен на основе выставки «Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи», проходящей в Новой Третьяковке с 28 марта по 13 августа 2023 года.

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