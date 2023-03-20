Что носили дети Николая II (ФОТО)

Младшие дочери иногда донашивали одежду за старшими, а Алексей почти всегда ходил в военной форме.

Романовы считались одной из богатейших европейских династий, но Николай II и Александра Федоровна вовсе не баловали своих детей. Княжны одевались со вкусом, но просто – их никак нельзя было обвинить в одержимости модными туалетами. Цесаревич, как и все мужчины императорской семьи, с детства ходил в мундирах полков, над которыми шефствовал.

Великие княжны

Первые четыре ребенка императора Николая и императрицы Александры Федоровны – девочки. Их звали Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, от старшей к младшей. И в детстве, и уже будучи девушками, они одевались почти одинаково. Детские платья княжон шили из батиста, шелка и креп-де-шина и украшали кружевом.

Однако даже маленькие дети были обязаны соблюдать дворцовый этикет, поэтому во время торжеств маленьких княжон одевали в парадные платья из тяжелой парчи, украшенные тесьмой, шелком и кружевом. Ношение такого наряда в русском стиле на официальных мероприятиях сделал обязательным Николай I в 1834 году.

Также сохранилось несколько вееров великих княжон. Первый – простой, детский, из газовой ткани с рисунком, нанесенным гуашью. Второй – очевидно предмет вечернего гардероба, украшенный блестками.

Александра Федоровна часто одевала девочек парами – старших Татьяну и Ольгу и младших Марию и Анастасию. Первые официальные придворные туалеты старших дочерей были одинаковыми. Платья можно различить лишь по длине шлейфа и небольшим вышитым инициалам владелицы на талии. Наряды сестер шились к 300-летию дома Романовых и были произведены в Петербурге.

Императрица Александра Федоровна была постоянной клиенткой ателье Августа Бризака, поэтому со временем у уже взрослых княжон тоже появилась одежда из этой мастерской. Для Ольги было создано нежное платье из газа, атласа и шелка, украшенное кружевом.

Для Татьяны – газовое платье с отделкой из стекляруса, искусственного жемчуга и бахромы.

Такое же нежное «летящее» платье в розовых тонах было создано для Марии.

Для нее же у Бризака заказывали кремовое пальто с меховой отделкой и украшением на талии.

Цесаревич Алексей

Не только девочки донашивали одежду друг за другом – Алексею вполне могла достаться детская одежда одной из сестер. В царской семье маленьких детей одевали одинаково приблизительно до трех лет, поэтому платье на фото ниже принадлежало цесаревичу!

Только с трех-четырех лет мальчиков начинали одевать в мужскую одежду: чаще всего это были косоворотки и шаровары, заправленные в сапоги.

Парадная форма у Алексея была с самого раннего детства. Этот костюм из бархата с элементами парадной военной формы сшили, когда цесаревичу был всего год.

По достижении семи лет мальчики начинали носить только военную форму, поскольку еще при рождении зачислялись на военную службу. Алексей был зачислен в лейб-гвардию Егерского полка, шефом которого был сам император.

Такова была традиция – члены императорской фамилии могли номинально шефствовать над десятками полков. Например, Алексей также был шефом 14-го гренадерского Грузинского полка и числился в списках Уральской казачьей Его Величества сотни и Собственного Его Величества конвоя и носил соответствующие мундиры.

Редким поводом сменить наряд для мужчин императорской семьи мог стать маскарад – такой боярский кафтан в 1910 году изготовили для Алексея.

На многих фотографиях цесаревича можно увидеть в матроске и бескозырке. В XIX веке в Европе матроска стала модным вариантом детского костюма, и дети Николая II тоже их носили.

Узнать больше о детях Николая II можно на выставке «Дети последнего российского императора. ОТМА и Алексей», которая пройдет в Эрмитаже с 19 мая по 10 сентября 2023 года.

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