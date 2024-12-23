«Узнай Россию» перезапускается под брендом «Окно в Россию»

Дорогие читатели!

Мы перезапускаем «Узнай Россию» (Russia Beyond) под новым брендом «Окно в Россию» (Gateway to Russia).

Теперь мы не только медиа про культуру и историю России, но и полноценный портал, на котором иностранцы смогут выучить русский язык, узнать о том, как получить визу в Россию, а в ближайшем будущем — найти в каталоге классику русской литературы и кино в качественном переводе на ваш язык.

Старый сайт rbth.ru будет хранить архив старых статей. А все новые материалы появятся на новом — ru.gw2ru.com.

Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене, чтобы не пропустить новые материалы.

Мы продолжим каждый день радовать вас видео, короткими историями, веселыми картинками и викторинами.

Спасибо вам за интерес и поддержку! Каждый ваш лайк, комментарий и отправка нашего поста друзьям важна!

Откроем окно в Россию вместе!

С уважением, команда «Окно в Россию»