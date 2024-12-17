7 самых живописных железнодорожных маршрутов России (ФОТО)

Хотите полюбоваться красивыми пейзажами из окна поезда? Вот идеи для путешествий, которые покорят вас необычными видами.

1. Воркута – Лабытнанги

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Эта железная дорога за Полярным кругом – часть грандиозного советского проекта Трансполярной магистрали, который так и не был закончен. Она соединяет крупнейшие арктические города Воркуту и Салехард (в него можно попасть из города Лабытнанги по переправе через реку Обь), проходит прямо по северной части Уральского хребта. Горы в окружении тундры здесь низкие, часто без вершин, почти круглый год покрыты снегом.

Поезд едет медленно, и у вас будет примерно десять часов, чтобы рассмотреть суровую красоту Полярного Урала.

2. Кругобайкальская железная дорога

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Прокатиться вдоль озера Байкал можно как на экскурсионном, так и на обычном пригородном поезде.

Кругобайкальская железная дорога была построена в начале XX века, чтобы соединить западную и восточную части Транссибирской магистрали. А сегодня она стала одним из самых популярных туристических маршрутов в России.

Путешествие начинается на станции Слюдянка I и заканчивается на станции Байкал.

Железная дорога огибает южную часть озера и проходит через 38 тоннелей, вырубленных в скалах. Путь займет 5 часов.

3. Адлер – Роза Хутор

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От побережья Черного моря до знаменитых горнолыжных курортов можно доехать менее чем за час. Везет пассажиров современный электропоезд «Ласточка».

Садитесь у окна, потому что так вы сможете разглядеть живописные виды Кавказских гор, реку Мзымты и подъемники.

4. Туапсе – Адлер

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А если вы предпочитаете морские виды, то прокатитесь на электричке от Туапсе до Сочи и Адлера. Прямо вдоль побережья Черного моря проходит железнодорожная ветка, соединяющая Олимпийский парк Адлера с городом Туапсе. Поездка занимает около 2,5 часов.

5. Пятигорск – Кисловодск

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Электричка между двумя старейшими курортами Кавказских Минеральных Вод проходит среди гор. Посередине есть еще один город-курорт – Ессентуки, где тоже можно выйти и погулять.

6. Амуро-Якутская магистраль

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Эта железная дорога связывает Якутию с Транссибирской магистралью и Байкало-Амурской. Путь от Нижнего Бестяха до столицы БАМа Тынды займет почти сутки.

Железная дорога построена на вечной мерзлоте, проходит через леса и реки. По пути увидите якутские города Томмот, Алдан и Нерюнгри.

7. Транссибирская магистраль

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Самая длинная в мире железная дорога еще и самая живописная. Целую неделю поезд едет от Москвы до Владивостока через всю страну, за окном сменяются пейзажи и часовые пояса. Подробно об этом железной дороге писали здесь.