5 самых популярных песен Виктора Цоя

Группа «Кино» и ее фронтмен были культовыми музыкантами конца 1980-х – начала 1990-х, настоящими символами перестройки.

1. «Перемен!»

Композиция была написана еще в 1986 году, но всенародную известность получила после фильма «Асса», в финале которой показан концерт, на котором Цой поет эту песню.

«Перемен требуют наши сердца!» – скандирует певец в припеве. В стране началась перестройка, и тонкий художник Цой предчувствовал грядущие перемены и уловил настроение публики, которая их так жаждала. Получился действительно эпохальный хит и настоящий гимн перестройки.

2. «Пачка сигарет»

Когда в 1988 году Цой только записывал эту песню, многие друзья и критики были настроены скептически. Мол, итоговая версия не слишком удалась, музыкант повторяется. Но именно эта простая песня стала столь популярна, что ее до сих пор поют в любой компании под гитару.

Лирический герой сбит с пути, потерян. Но несмотря на меланхоличное посыл, в песне есть доля оптимизма. Цой заявляет, что если у вас в кармане есть пачка сигарет, значит, не все так плохо!

3. «Кукушка»

Одна из последних песен Цоя была записана незадолго до его гибели и вышла в «Чёрном альбоме» в 1991 году уже после смерти артиста. Символично, что именно эта композиция философски поднимает вопрос судьбы, фатализма. (Россияне слушают кукушку, спрашивая, сколько им осталось лет жить).

Хит популярен до сих пор – каверы на «Кукушку» активно делают и сегодня.

4. «Видели ночь»

Необычно веселая для Цоя композиция о молодежи, беззаботно гуляющей по ночам.

Впервые публика услышала будущий хит в 1986 году: он открывал 5-ый альбом группы под названием «Ночь». Сам Цой говорил, что ночь для него – это особое время, очень разное и очень романтичное.

Новая волна известности пришла к песне в 2000 году, когда молдавская рок-группа «Zdob și Zdub» сделала кавер-версию с участием цыганского хора.

5. «Звезда по имени Солнце»

Главная песня одноименного альбома звучит в фильме «Игла», где Цой исполнил главную роль. Композиция 1989 года пронизана антивоенным посылом, при этом и мыслями о неизбежном финале жизни каждого человека.