9 выдающихся русских НЕМЫХ фильмов, которые можно посмотреть БЕСПЛАТНО

Эти ленты создавались на заре российского кинематографа, но поражают зрителей и сегодня.

1 “Пиковая дама”, 1916

Яков Протазанов/Товарищество И. Ермольева, 1916 Яков Протазанов/Товарищество И. Ермольева, 1916

Один из первых опытов русского кино в жанре хоррора. Фильм Якова Протазанова по мотивам пушкинской повести поражает тревожной атмосферой и мастерским изображением помешательства главного героя. Сцены из молодости графини чередуются с историей самого Германа, задавая фильму определенный ритм. Кстати, в ленте впервые использовали съемку движущейся камерой.

Смотрите фильм тут.

2 “Отец Сергий”, 1918

Яков Протазанов/Товарищество И. Ермольева, 1918 Яков Протазанов/Товарищество И. Ермольева, 1918

Современники рассказывали, что экранизация одноименной повести Льва Толстого о блестящем молодом военном, который, переживая личную трагедию, уходит в монастырь и отвергает жизненные соблазны, повергла публику в шок. На фоне легкомысленных мелодрам лента Якова Протазанова стала одним из впечатляющих событий в молодом кино. Что интересно, режиссер долго планировал съемки “Отца Сергия”, но мешали запреты на изображение членов царской семьи и духовенства.

Смотрите тут.

3 “Аэлита”, 1924

Яков Протазанов/Межрабпом-Русь, 1924 Яков Протазанов/Межрабпом-Русь, 1924

Первый советский фильм в жанре фантастики по мотивам повести Алексея Толстого. Земные инженеры изобретают машину интерпланетонеф для путешествия к другим планетам. За их жизнью с помощью специального аппарата наблюдает королева Марса Аэлита. Прилетев на красную планету герои узнают, что местное население существует в рабских условиях и поднимают восстание.

Музыку к “Аэлите” писали композиторы Александр Скрябин и Игорь Стравинский. Фильм Якова Протазанова – образец конструктивистского стиля. Например, костюмы для героев создавали знаменитые художницы Александра Экстер и Надежда Ламанова.

Смотрите фильм тут.

4 “Стачка”, 1924

Сергей Эйзенштейн/1-я фабрика Госкино, 1925 Сергей Эйзенштейн/1-я фабрика Госкино, 1925

Рабочий, несправедливо обвиненный в краже инструментов, кончает жизнь самоубийством. Возмущенные заводчане организовывают стачку - отказываются выходить на работу и требуют поднять им зарплату и сократить рабочий день. Полиция и казаки подавляют бунт и расстреливают демонстрантов. Фильм Сергея Эйзенштейна сейчас назвали бы мокьюментари: хотя он художественный, но производит впечатление документального и поражает массовыми сценами.

Смотрите фильм тут.

5 “Киноглаз”, 1924

Дзига Вертов/Госкино, 1924 Дзига Вертов/Госкино, 1924

Как и другие ленты Дзиги Вертова, “Киноглаз” – огромный эксперимент. Он должен был стать первым в цикле “Жизнь врасплох”. Здесь нет профессиональных актеров и декораций. В объективе камеры оказались обычные люди, занимающиеся своими привычными делами. Каждый эпизод – небольшая история: о первом советском пионерлагере, выпекании хлеба, тренировках спортсменов. А иногда пленка идет в обратном направлении (и тогда зрители видят, как каравай хлеба превращается обратно в колосья). Необычный подход впечатлил не только советскую, но и международную публику – фильм получил серебряную награду Всемирной выставки в Париже.

Смотрите тут.

6 “Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков”, 1924

Лев Кулешов/Госкино, 1924 Лев Кулешов/Госкино, 1924

Комедия Льва Кулешова об американце в СССР с подзаголовком “наказанное и вознагражденное любопытство янки”. Мистер Вест, приехав в Советский Союз, сразу же попадает в лапы местных аферистов. Его телохранитель Джедди в поисках хозяина палит из пистолета и устраивает гонки на авто и экипажах. Картина – что-то вроде энциклопедии предрассудков, которые существовали тогда по поводу СССР и его жителей. Любители истории наверняка оценят и вид на первый храм Христа Спасителя в Москве – спустя несколько лет после съемок его взорвали.

Смотрите фильм тут.

7 “Броненосец «Потемкин»”, 1925

Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1925 Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1925

Изначально Сергей Эйзенштейн планировал снять кино о революции 1905 года в разных городах России. Но сроки поджимали, и режиссер решил ограничиться только эпизодом о восстании на броненосце. Так появился фильм, который уже много лет входит в списки шедевров мирового кино. А сцена расстрела на Потемкинской лестнице с катящейся по ней детской коляской до сих пор заставляет сердце испуганно сжиматься.

Смотрите тут.

8 “Мать”, 1926

Всеволод Пудовкин/Межрабпом-Русь, 1926 Всеволод Пудовкин/Межрабпом-Русь, 1926

Фильм Всеволода Пудовкина по мотивам одноименного романа Максима Горького, но с заметно измененным сюжетом. Заводской рабочий Власов топит свою жизнь в алкоголе. Его жена, безмолвная и покорная Ниловна, терпит все его нападки, но сын Павел, не желая такой же судьбы, что у отца, примкнул к революционному движению. Постепенно мать становится становится на сторону сына. Но их судьба трагична: они оба погибают во время разгона демонстрации.

Смотрите фильм тут.

9 “Человек с киноаппаратом”, 1929

Дзига Вертов/ВУФКУ, 1929 Дзига Вертов/ВУФКУ, 1929

Без сценария и декораций, без титров и актеров, “Человек с киноаппаратом” Дзиги Вертова – взгляд на жизнь советских городов, в которых все находится в движении. Несутся машины, люди работают на заводах, идет бойкая торговля на базаре: камера бесстрастно наблюдает за происходящим. Фильм – не только образец авангарда в кино, но и настоящая энциклопедия. Не случайно Вертов называл одной из задач своей ленты создание международного языка кино.

Смотрите фильм тут.

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