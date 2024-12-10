Когда русские цари ели лебедей?

В допетровскую эпоху великие князья и цари жили в Московском Кремле. Глубоко верующее общество соблюдало большое количество постных дней, зато когда мясо выходило из под запрета, пир – особенно для знатных гостей – начинался с жареного лебедя.

Царский пир. Иллюстрация из книги «Царский пир» Н.В. Рощиной Е.Д. Петрова Е.Д. Петрова

«Стольники вышли за кушаньем и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда, а затем жареных лебедей, которых в мясные дни они почти всегда подают гостям в качестве первого блюда. Трех из них поставили перед государем; он проколол их ножом, чтобы узнать, который лучше и предпочтительнее перед остальными, после чего тут же велел их унести. Все вместе сейчас же вышли за дверь. Возле двери в столовую стоял стол для разделки еды; там лебедя разрезали, положив на каждое блюдо то по четыре крыла, то по четыре ножки…», – писал в «Записках о Московии» австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн в первой четверти XVI века.

Константин Маковский. Боярский свадебный пир в XVII веке Музей «Хиллвуд», США Музей «Хиллвуд», США

Лучшие куски предлагались высоким гостям. Один итальянский посол даже жаловался, что церемония происходила так часто, что перед тем, как отведать блюдо, аппетит разыгрывался не на шутку.

После лебедя к столу выносили уже другие блюда, в числе которых были также журавли, жаворонки, куропатки, утки и курицы.

Иллюстрация из книги «Царский пир» Н.В. Рощиной Е.Д. Петрова Е.Д. Петрова

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