Как Эрнст Неизвестный сражался в Великую Отечественную

Знаменитый скульптор воевал на территории Румынии, Венгрии и Австрии. Среди его наград — Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Разрыв диафрагмы, повреждение трех межпозвоночных дисков и три выбитых ребра — такое страшное ранение получил гвардии младший лейтенант Эрнст Неизвестный в апреле 1945 года. Еще очень долго будущий скульптор испытывал адские боли…

Неизвестного призвали в Красную армию в 1942 году. Его направили на учебу в 1-е Туркестанское пулеметное военное училище, которое он окончил в октябре следующего года.

«Прибыл на фронт, должен был командовать ротой в 120 человек, — вспоминал Эрнст Иосифович. — А вижу восемь стариков, которые сидят в окопе и мокнут под дождем. А у меня — новая плащ-палатка. Первым делом я им ее отдал».

Неизвестный командовал взводом в 86-й гвардейской стрелковой дивизии. Он воевал на территории Румынии, Венгрии и Австрии.

После окончания войны будущий скульптор несколько лет преподавал в Свердловском военном училище, а затем полностью посвятил себя искусству.

Среди его боевых наград — Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».