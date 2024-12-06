5 французов, которые стали Героями Советского Союза

Почетное звание присвоили четырем летчикам авиаполка «Нормандия-Неман», которые вместе с Красной армией сражались против нацистов на Восточном фронте. А также первому французскому космонавту.

1. Марсель Альбер

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Боевой путь летчика-истребителя Марселя Альбера начался летом 1940 года. В боях за Францию он сбил два вражеских самолета.

После капитуляции Франции Альбер оказался в рядах ВВС режима Виши. Не желая служить коллаборационистам, он сбежал в Великобританию и присоединился к патриотическому движению «Свободная Франция» генерала Шарля де Голля.

В 1942 году генерал договорился с советской стороной о формировании эскадрильи «Нормандия», которой в составе ВВС Красной армии предстояло сражаться с врагом на Восточном фронте. За штурвалы советских истребителей сели французские летчики.

В 1943 году на базе эскадрильи развернули авиаполк, который в следующем году переименовали в «Нормандию-Неман». Старший лейтенант Альбер командовал в нем 1-й эскадрильей «Руан».

27 ноября 1944 года за проявленные в боях с немецкими захватчиками мужество и героизм Марселю Альберу присвоили звание Героя Советского Союза. К тому времени он совершил 193 боевых вылета и сбил 23 самолета противника, включая два во Франции.

Летчик благополучно дожил до Победы и после войны эмигрировал в США, где и скончался в 2010 году в возрасте 92 лет.

2. Ролан де ла Пуап

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Ролан де ла Пуап происходил из старинного дворянского рода, а его предок был наполеоновским генералом. Как и Марсель Альбер, Пуап не принял капитуляции своей страны и вступил в ряды «Свободной Франции».

В конце 1942 года летчик оказался в СССР. Там за аристократическое происхождение его прозвали «маркизом».

Пуап хорошо освоил истребитель Як-1б и однажды даже сумел посадить самолет на единственное уцелевшее колесо. При этом он проигнорировал приказ командира выпрыгнуть из поврежденной боевой машины с парашютом.

«Летать так же легко, как на воздушном змее. Но если пикировать со скоростью 800 км в час, то можно остаться без своих крыльев», — говорил француз. С разрешения командования на своем истребителе он изобразил пасть акулы.

Пуап участвовал в Курской битве и освобождении Белоруссии. На его счету — 125 боевых вылетов и 16 (по другим данным — 15) сбитых самолетов противника.

27 ноября 1944 года «маркизу» присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он занялся бизнесом и, как и Марсель Альбер, скончался в возрасте 92 лет.

3. Жак Андрэ

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В начале Второй мировой войны Жак Андрэ сражался против сил союзников в рядах ВВС Вишистской Франции, а в 1942 году перешел на их сторону. В конце 1943 года он отправился в СССР и присоединился к авиаполку «Нормандия».

Андрэ отличался решительностью, быстрой реакцией и умел мгновенно ориентироваться в обстановке. Про свой истребитель Як-3 он говорил так: «В этой машине я чувствую себя в воздухе полным хозяином».

Наиболее эффективно летчик сражался в Восточной Пруссии. Здесь он сбил семь вражеских самолетов. Всего же на счету Жака Андрэ — 15 воздушных побед.

4 Июня 1945 года за мужество и воинскую доблесть младшему лейтенанту Андрэ присвоили звание Героя Советского Союза. После окончания войны он продолжил службу в ВВС Франции и дослужился до полковника, а после отставки организовал садоводческий бизнес и профессионально занялся спортом.

Скончался летчик в 1988 году в возрасте 69 лет.

4. Марсель Лефевр

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Марсель Лефевр стал одним из первых летчиков эскадрильи «Нормандия». Именно он и предложил дать ей это название в честь своего родного края.

Любознательный, общительный и энергичный Лефевр быстро освоил русский язык, легко сошелся с советскими коллегами и стал одним из самых важных летчиков эскадрильи, наставником для молодого пополнения.

Он уверенно чувствовал себя в кабине Яка и умудрялся выходить из самых тяжелых ситуаций. От механиков он требовал только — идеальная чистота боевой машины. «Летчик должен летать в белых перчатках», — любил повторять Лефевр.

В начале мая 1944 года ему поручили командовать 3-й эскадрильей «Шербур». Вот только на посту командира ему суждено было пробыть совсем недолго.

28 мая того же года в районе Витебска он попал под огонь немецких зениток. При посадке поврежденный самолет загорелся. Лефевр получил страшные ожоги и скончался в госпитале спустя неделю.

4 июня 1945 году летчику посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. На его счету — 105 боевых вылетов и 11 сбитых самолетов противника.

5. Жан-Лу Кретьен

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Не все из удостоенных звания Героя Советского Союза имели отношение к авиаполку «Нормандия-Неман». В 1982 году награду получил первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен.

В 1979 году СССР предложил Франции осуществить совместный космический полет. Именно Кретьен удостоился чести в нем поучаствовать. Он прошел обучение в подмосковном Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, и в 1982 году на корабле «Союз Т-6» совершил полет на орбитальную станцию «Салют-7».

В 1988 году Кретьен совершил свой второй полет в рамках советско-французской программе ARAGATZ («Арагац»). В ходе него он совершил выход в открытый космос — первым среди представителей третьей страны (не США и не СССР).