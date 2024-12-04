Агатовые комнаты в Царском селе: «терем, подобный Олимпу»

Екатерина II признавалась в письме к архитектору Фальконе, что «желала бы иметь проект античного дома, распланированного как в древности». Ее мечту воплотил шотландский архитектор Чарльз Кэмерон.

В Царском селе он создал целый комплекс зданий по образу римских терм, куда входила и Холодная баня.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

На первом этаже находились бассейны и парные, а на втором, который получил название Агатовых комнат, - кабинеты, в том числе Агатовый и Яшмовый, библиотека и залы для приемов.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Здесь императрица по утрам изучала документы и отвечала на письма. Для отделки второго этажа использовали разные виды яшмы, в том числе уразовскую, которую из-за насыщенного густо-красного цвета называли мясным агатом. Отсюда и название всего этажа.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

В отличие от панелей легендарной Янтарной комнаты, которые можно было перемещать из дворца во дворец, яшмы Агатовых комнат были созданы для декора лишь этого здания.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Каменные пластины наклеены на стены, массивные двери, колонны и дополнены мрамором и порфиром.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Сочетание римской архитектуры с отделкой в стиле русской мозаики производило неизгладимое впечатление. Поэт Гавриил Державин называл его «теремом, Олимпу равным».

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

В Великую Отечественную войну Агатовые комнаты сильно пострадали: немецкие войска сломали двери, уничтожили бронзовый декор, повредили яшмовые панели.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Царское Село»

После реставрации здание вернуло свой первозданный вид. Сегодня увидеть роскошные Агатовые комнаты можно только летом в хорошую погоду.

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