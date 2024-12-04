Агатовые комнаты в Царском селе: «терем, подобный Олимпу»

В Царском селе он создал целый комплекс зданий по образу римских терм, куда входила и Холодная баня.
На первом этаже находились бассейны и парные, а на втором, который получил название Агатовых комнат, - кабинеты, в том числе Агатовый и Яшмовый, библиотека и залы для приемов.
Здесь императрица по утрам изучала документы и отвечала на письма. Для отделки второго этажа использовали разные виды яшмы, в том числе уразовскую, которую из-за насыщенного густо-красного цвета называли мясным агатом. Отсюда и название всего этажа.
В отличие от панелей легендарной Янтарной комнаты, которые можно было перемещать из дворца во дворец, яшмы Агатовых комнат были созданы для декора лишь этого здания.
Каменные пластины наклеены на стены, массивные двери, колонны и дополнены мрамором и порфиром.
Сочетание римской архитектуры с отделкой в стиле русской мозаики производило неизгладимое впечатление. Поэт Гавриил Державин называл его «теремом, Олимпу равным».
В Великую Отечественную войну Агатовые комнаты сильно пострадали: немецкие войска сломали двери, уничтожили бронзовый декор, повредили яшмовые панели.
После реставрации здание вернуло свой первозданный вид. Сегодня увидеть роскошные Агатовые комнаты можно только летом в хорошую погоду.
Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене