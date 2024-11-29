Почему в СССР нацистов называли фашистами?

Эти «оголтелые империалисты и злейшие реакционеры» рядятся в тогу «социалистов», чтобы скрыть «свою разбойничью империалистическую сущность», говорил Сталин.

Несмотря на сходство двух идеологий, германский национал-социализм и итальянский фашизм имеют ряд существенных различий. Однако в Советском Союзе, в отличие от Запада, приверженцев Гитлера не называли национал-социалистами или нацистами.

Главная причина крылась в нежелании использовать слово «социалист» в отношении идеологического врага. Об этом подробно говорил Иосиф Сталин на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 1941 года:

«Немецких захватчиков… у нас обычно называют фашистами. Гитлеровцы… считают это неправильным и упорно продолжают называть себя “национал-социалистами”... хотят уверить нас, что партия немецких захватчиков, грабящая Европу и организовавшая злодейское нападение на наше социалистическое государство, является партией социалистической».

«Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных демократических свобод», — утверждал советский лидер.

По словам Сталина, эти «оголтелые империалисты и злейшие реакционеры» рядятся в тогу «социалистов», чтобы скрыть «свою разбойничью империалистическую сущность»: «Как бы вороны ни рядились в павлиньи перья, они не перестанут быть воронами».