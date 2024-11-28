Этот идол был создан в раннем железном веке!

На вершине сопки, расположенной на левом берегу реки Тасеевой в Мотыгинском районе Красноярского края, находится необычный древний памятник – изваяние из глыбы песчаника, на которой вырезано мужское лицо.

Усть-Тасеевского идола обнаружили в 1976 году. Он относится к эпохе раннего железа (то есть 4-1 веку до нашей эры) и считается одним из самых северных каменных изваяний в Азии.

С ним связано много поверий, например, одно из них гласит, что если заснуть здесь, то сны будут сниться очень реалистичные и кошмарные.

В сильную грозу молнии всегда бьют в сопку: обнаружив эту необычную особенность, жившие здесь люди поставили изваяние и стали приносить ему дары.

Многие племена «дорабатывали» его облик, чтобы он походил на них. Изначально он был похож на сибирских скифов – с бородой, усами и нахмуренными бровями.

А ко времени освоения Сибири русскими приобрел более монголоидные черты лица.

Ученые считают, что тунгусы, познакомившись с табаком, решили поделиться с идолом ценным открытием: так у него появилось отверстие для трубки.

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