Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
ПОДПИШИСЬ

Этот идол был создан в раннем железном веке!

Тексты
Анна Попова

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
На вершине сопки, расположенной на левом берегу реки Тасеевой в Мотыгинском районе Красноярского края, находится необычный древний памятник – изваяние из глыбы песчаника, на которой вырезано мужское лицо.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

Усть-Тасеевского идола обнаружили в 1976 году. Он относится к эпохе раннего железа (то есть 4-1 веку до нашей эры) и считается одним из самых северных каменных изваяний в Азии.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

С ним связано много поверий, например, одно из них гласит, что если заснуть здесь, то сны будут сниться очень реалистичные и кошмарные. 

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

В сильную грозу молнии всегда бьют в сопку: обнаружив эту необычную особенность, жившие здесь люди поставили изваяние и стали приносить ему дары.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

Многие племена «дорабатывали» его облик, чтобы он походил на них. Изначально он был похож на сибирских скифов – с бородой, усами и нахмуренными бровями.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

А ко времени освоения Сибири русскими приобрел более монголоидные черты лица.

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

Ученые считают, что тунгусы, познакомившись с табаком, решили поделиться с идолом ценным открытием: так у него появилось отверстие для трубки. 

Подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене

Почему Россия Путешествия
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен