Яшмовая комната появилась в Оренбурге

В России есть не только Янтарная и Агатовые комнаты. В новом оренбургском Центре «Эрмитаж - Евразия» открылась Яшмовая комната! Для ее создания использовали полудрагоценный камень, добытый на Орском месторождении.

Центр «Эрмитаж - Евразия» Центр «Эрмитаж - Евразия»

Яшмовые вазы и чаши украшают залы Эрмитажа – этот материал ценился за богатство оттенков не только мастерами, но и заказчиками–монархами. В наше время сложно представить, что кто-то сможет создать целую комнату из этого камня. Но оренбургские мастера эту задачу выполнили.

Центр «Эрмитаж - Евразия» Центр «Эрмитаж - Евразия»

Пестроцветная яшма горы Полковник известна уже 250 лет. Камни, добытые здесь, отличаются необычными рисунками – как будто какой-то волшебник нарисовал кистью на камнях причудливые узоры. Считается, что у местной яшмы больше 350 разных оттенков.

Центр «Эрмитаж - Евразия» Центр «Эрмитаж - Евразия»

Руководил работой Николай Местяшев – мастер-камнерез больше двадцати лет работает с яшмой. По его словам, задача создать целую комнату из этого камня оказалась не из простых. Яшма – очень твердый материал, мастера за минуту пропиливали меньше сантиметра, чтобы постепенно раскрыть каменный узор и создать настоящие шедевры.С нуля такая работа заняла бы не меньше 4-5 лет, но у камнерезов уже был материал, так что потребовался год с небольшим.

Центр «Эрмитаж - Евразия» Центр «Эрмитаж - Евразия»

Комната площадью 75 кв. м украшена яшмовыми панно, состоящими из пластин толщиной не более 4 мм. Для их изготовления переработали 23 тонны камня, причем для панно отобрали лишь три.

Коллекция работ из полудрагоценного камня – разнообразные вазы и шкатулки, которую на протяжении 46 лет собирал Местяшев, теперь хранится в Яшмовой комнате.

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