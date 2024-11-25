Как гвардия в России свергала и назначала монархов

Сергей Чуданов «Убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года».

Гвардейцы в России XVIII века напоминали преторианцев эпохи Римской империи. Именно от них часто зависело, кто и сколько будет занимать престол.

XVIII век в истории России часто называют «эпохой дворцовых переворотов». Политические группировки боролись тогда за власть между собой, свергая одних правителей и ставя на их место других.

Силовую поддержку этим группировкам оказывала гвардия — элитная часть Русской армии. Эти привилегированные солдаты служили при императорском дворе, охраняли первых лиц государства и были хорошо осведомлены о том, что происходит в высших эшелонах власти.

Рядовой, сержант и офицер Преображенского лейб-гвардии полка. Adolf Jossifowitsch Charlemagne Adolf Jossifowitsch Charlemagne

Гвардейцы быстро поняли, какую важную роль они играют в это смутное время. Ведь успех того или иного переворота напрямую зависел от того, какую сторону они займут в ходе него.

От тех, кого гвардия приводила к власти, она требовала максимальных выгод и привилегий. Если же правитель игнорировал ее интересы, это могло стоить ему престола и даже жизни.

Гвардейский дебют

В первый раз гвардия поучаствовала в политической жизни страны в 1725 году. Скончавшийся император Петр I не только не оставил наследника, но и не указал в завещании, кому должна была перейти власть в государстве.

Две группировки боролись тогда за русский престол: сторонники внука Петра I — Петра Алексеевича, и супруги покойного царя — Екатерины Алексеевны.

Ж.-М. Натье. Портрет Екатерины I. Эрмитаж Эрмитаж

Наиболее решительным и расторопным оказался сторонник Екатерины светлейший князь Александр Меншиков. Ему удалось привлечь на свою сторону лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки.

«Пока сенаторы совещались во дворце по вопросу о престолонаследии, в углу залы совещания как-то появились офицеры гвардии... Они не принимали прямого участия в прениях сенаторов, но, подобно хору в античной драме, с резкой откровенностью высказывали об них свое суждение, грозя разбить головы старым боярам, которые будут противиться воцарению Екатерины», — писал историк Василий Ключевский.

Екатерина Алексеевна взошла на престол под именем Екатерины I, а фактическую власть получил Меншиков. Однако после смерти императрицы в 1727 году его от этой власти отстранили.

За абсолютную монархию

В январе 1730 года умер от оспы малолетний царь Петр II, что привело к очередному династическому кризису. Де-факто властью в стране обладал Верховный тайный совет, в который входили представители влиятельных княжеских родов.

Анна Иоанновна разрывает Кондиции. Общественное достояние Общественное достояние

«Верховники» решили воспользоваться моментом и ограничить самодержавную власть де-юре. Они предложили престол племяннице Петра I герцогине Анне Иоанновне, но при условии подписания ею ряда условий касательно ее будущего правления — Кондиций.

Однако гвардия, в которой служило много представителей дворянского сословия, не увидела в этих ограничениях никаких выгод для себя. Напротив, поддержка будущей императрицы могла принести им разного рода почести и привилегии.

В ходе встречи Анны Иоанновны с членами Верховного тайного совета в Кремлевском дворце 8 марта 1730 года, на котором присутствовали представители дворянства и офицеры гвардии, последние выступили против подписания Кондиций. Они потребовали, чтобы императрица была «такою же самодержавною, как и ее предшественники».

Испанский посланник де Лириа вспоминал: «Они все упали к ее ногам и сказали: "Мы, верные подданные Вашего величества, верно служили вашим предшественникам и пожертвуем нашу жизнь на службу Вашему величеству, но не можем терпеть тирании над Вами. Прикажите нам, Ваше величество, и мы повергнем к Вашим ногам головы тиранов!"»

Получив такую поддержку, Анна Иоанновна демонстративно разорвала Кондиции.

Против неугодного временщика

Арест регента Бирона, герцога Курляндского. Общественное достояние Общественное достояние

Спустя десять лет гвардейцы вновь включились в политическую борьбу. В октябре 1740 года после смерти Анны Иоанновны империей правил ее внучатый племянник — малолетний Иван VI, а регентом при нем был фаворит умершей императрицы, герцог Эрнст Иоганн Бирон.

Правда, правил он совсем недолго. Уже в ноябре того же года его арестовал фельдмаршал Бурхард фон Миних. В сопровождении сотни гвардейцев он ворвался в личные покои герцога.

Регентом при Иване стала его мать Анна Леопольдовна. Но и ей удалось побыть у власти очень непродолжительное время — чуть больше года.

За дочь Петра I

Анну Леопольдовну свергла дочь Петра I Елизавета Петровна. И вновь движущей силой переворота стала гвардия.

Евгений Лансере «Цесаревна Елизавета Петровна в кордегардии Зимнего дворца». Общественное достояние Общественное достояние

Гвардейцы были недовольны нарушением порядка присвоения чинов, которые регентша раздавала по своей прихоти. Их раздражали муштра и усиление дисциплины посредством ужесточения наказаний, а последней каплей стал приказ об отправке гвардейских полков на войну против Швеции.

Когда Елизавета Петровна задумала свергнуть Ивана VI и обратилась за поддержкой к Преображенскому полку, она ее незамедлительно получила. 6 декабря 1741 года будущая императрица лично повела солдат за собой в Зимний дворец, где те арестовали правящее семейство.

Свержение Петра III

Крайнее раздражение гвардейцев вызвал и император Петр III. Он одел их в прусский мундир, вывел Россию из успешной войны против короля Пруссии Фридриха II, которым вдобавок открыто восхищался.

Последней каплей стало решение самодержца начать войну против союзницы России Дании за возвращение его родовых владений в Шлезвиге — Петр был герцогом Гольштейн-Готторпским.

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и народом в день переворота 1762 года. Общественное достояние Общественное достояние

Офицеры Преображенского и Измайловского полков стали одними из главных участников заговора по свержению монарха и приведению к власти его супруги — Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.

9 июля 1762 года за непочтительные речи в адрес государя арестовали капитана Преображенского полка Петра Пассека, который был в курсе всех подробностей готовящегося устранения Петра III. Заговорщикам пришлось действовать немедленно.

В тот же день гвардейские полки присягнули новой императрице, их примеру последовали почти все высшие сановники государства и военачальники. Лишившийся поддержки Петр III отрекся от престола.

17 июля того же года свергнутый император скончался при неясных обстоятельствах.

Убийство Павла I

Убийство Павла I. Общественное достояние Общественное достояние

Последним переворотом, где гвардия сыграла значительную роль, стало убийство императора Павла I. Как и его отец Петр III, самодержец весьма сильно разозлил эти элитные войска, что стало одной из причин созревания против него заговора.

Император понимал, какую роль гвардия играла в дворцовых переворотах XVIII столетия, и попытался ограничить ее влияние при дворе: усилил дисциплину, ввел новые уставы, применял телесные наказания. «Кому многое дано, с того многое и спросится», — говорил Павел.

«Гвардейцев оскорбляло отношение Павла к военачальникам, к офицерам. Он мог разжаловать любого. Был случай, когда одному штабс-капитану за неуважение к ордену святой Анны — а Анной звали одну из фавориток Павла — он приказал дать тысячу палок. Каждый чувствовал, что следующим может стать он», — рассказал историк Михаил Мягков.

Гвардия не стала движущей силой заговора против императора, но приняла в нем активное участие. Так, среди заговорщиков числились командиры четырех гвардейских полков, а также ряд средних и младших офицеров.

В ночь на 24 марта 1801 года Павла I убили в Михайловском замке, после чего на русский престол взошел его сын Александр I.

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Артефакты той эпохи и личные вещи главных действующих лиц, можно увидеть на выставке «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Музеях Московского Кремля c 15 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года.