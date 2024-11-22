Как Ленину танк подарили!

«Сегодня 2-я Украинская Советская армия имеет счастье преподнести Вам, дорогой учитель, одно из этих страшных орудий».

Это случилось во время Гражданской войны в России, когда у Красной армии, в отличие от белогвардейцев, танков не было. Белым же их поставлял блок Антанта (британцы и французы).

В декабре 1918 года Добровольческая армия генерала Деникина получила от французов двадцать танков Renault FT-17. Но уже в марте следующего года большевики захватили четыре из них.

Трофейный Renault FT-17 в составе Бронедивизиона особого назначения при Совнаркоме Украины. 1919 год. Общественное достояние Общественное достояние

Одну из трофейных боевых машин решили направить в Москву в подарок Владимиру Ленину. «Сегодня 2-я Украинская Советская армия имеет счастье преподнести Вам, дорогой учитель, одно из этих страшных орудий», — говорилось в сопроводительном письме.

Ленина подарок крайне заинтересовал. Он распорядился тщательно изучить танк и взять его в качестве образца для производства собственных.

Трофейный танк Renault FT-17 (без вооружения) на Сормовском заводе. Зима 1919 года. Общественное достояние Общественное достояние

Что и было сделано: 31 августа 1920 года нижегородский завод «Красное Сормово» выпустил первый танк серии «Русский Рено». Его назвали «Борец за свободу товарищ Ленин».