«Извольте-с»: Зачем раньше к словам добавляли «-с»?

Это явление было крайне распространено в разговорной речи царской России.

Владимир Маковский. В трактире, 1887 Частная коллекция Частная коллекция

Сегодня выражения вроде «извольте-с», «да-с», «нет-с» можно встретить разве что в классической литературе. Или в качестве шутки.

«Он дамам к ручке не подходит;

Все да да нет; не скажет да-с

Иль нет-с...»

Так возмущались соседи по поводу поведения Евгения Онегина. Он говорил просто «да» вместо «да-с». Как невежливо!

А вот эпизод из комедии «Ревизор» Гоголя:

«Хлестаков. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович (подбегая). Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении».

Иллюстрация к "Ревизору" Н.В. Гоголя, 1950 А.И. Константиновский А.И. Константиновский

Добавляли «-с» в конце слов, чтобы выразить особенное уважение, почтение к собеседнику. В сущности, «-с» – не что иное как сокращение от «сударь» или «государь», как обращались к аристократам и дворянам.

Чаще всего обращение было в ходу у слуг или низших по званию по отношению к старшим и начальству. Поэтому к концу XIX века частица «-с» стала восприниматься негативно, как лизоблюдство.

И у многих писателей использование персонажами «-с» - дополнительная характеристика. Как правило она демонстрирвет заискивание.

Константин Трутовский. Помещик и его крепостные, 1853 Эрмитаж Эрмитаж

Такое явление называется «словоерс». «Видит бог, невольно. Всё не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами», – говорит один из героев «Братьев Карамазовых».

В дореволюционной орфографии на письме оно отображалось как «-съ». Буква «с» в славянской азбуке называется «слово», а «ъ» называли «ер». Это окончание не читалось, и после революции букву упразднили, чтобы упростить обучение грамоте.

После революции на смену обращению «сударь» пришел «товарищ», так что и «-с» исчезло-с.

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