Как писатель Борис Васильев сражался в Великую Отечественную

«Мне и вправду выпал счастливый билет. Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м, парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных прыжках... а в марте 43-го — я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины».

Автор знаменитых повестей «А зори здесь тихие...» и «В списках не значился» ушел добровольцем на фронт в составе комсомольского истребительного батальона в первые дни войны. Уже в начале июля 1941 года под Смоленском он попал в окружение, из которого вышел лишь в октябре.

Васильев поступил на учебу в полковую кавалерийскую школу, затем сменил ее на пулеметную, но в конечном счете оказался в 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 16 марта 1943 года он принял участие в воздушном десанте под Вязьмой.

«Мне и вправду выпал счастливый билет. Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м, парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных прыжках, а в последнем — боевом, под Вязьмой, в марте 43-го — я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины», — утверждал позже писатель.

Попадание на растяжку в ходе высадки хоть и обошлось без ранения, но привело к тяжелой контузии. После госпиталя на фронт Васильев уже не вернулся.

Бориса Львовича направили на учебу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина. Там он встретился со своей будущей женой Зорей Поляк, с которой прожил 68 лет до ее смерти в 2013 году.

В октябре 1945 года младшего техника-лейтенанта Бориса Васильева наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»