Как Корней Чуковский стал главным русским сказочником

В России нет ни одного ребенка и взрослого, кто не был бы с детства знаком со стихами Чуковского. Самый известный детский писатель до сих пор с невероятным отрывом лидирует в рейтингах продаж книжных магазинов.

Возможно, секрет нескончаемой популярности Корнея Чуковского состоит в том, что автор никогда не был моралистом, отличался невероятно веселым характером и по-настоящему любил детей. Его книги проникнуты бесконечной верой в побеждающее добро и везде, где он появлялся, за ним ходили толпы восхищенных детей.

Чуковский с детьми Александр Батанов/TASS Александр Батанов/TASS

Жизнь самого Чуковского, однако, была весьма непростой.

Очарованный революцией

Корней Чуковский родился в Петербурге, позже учился в школе в Одессе, но окончил лишь пять классов – его исключили из-за «низкого происхожде­ния» (его мать была прислугой в доме его отца). Мальчик занимался самообразова­нием, много читал, самостоятельно изучил английский и французский языки.

С 1901 года Чуковский начал писать статьи для газеты «Одесские новости». Через два года его отправили корреспондентом в Лондон. По признанию самого писателя, журналистом он оказался плохим: вместо того чтобы посещать заседания парламента, целые дни проводил в библиотеке Британского музея, читал классиков английской литературы.

Александр Блок и молодой Корней Чуковский в Петрограде, 1921 Моисей Наппельбаум/МАММ/МДФ

Вернувшись в Россию во время революции 1905 года, Чуковский был захвачен событиями и начал издавать в Петербурге сатирический журнал «Сигнал», за который его после арестовали, но оправдали благодаря стараниям адвоката.

Главный русский сказочник

Чуковский активно занимался переводами с английского языка. Именно он открыл для русского читателя Марка Твена, Оскара Уайльда и Редьярда Киплинга и был удостоен степени Доктора литературы Оксфордского университета (мантия до сих пор хранится в музее в Переделкино).

Корней Иванович Чуковский в мантии и шапочке почетного доктора литературы Оксфордского университета Ал Лесс/МАММ/МДФ

Но известен Чуковский стал не как переводчик, а как автор стихов и сказок для детей. «Для детей надо писать так же хорошо, как для взрослых, только ещё лучше», – говорил он.

Произведения писателя «Крокодил», «Мойдодыр» и «Тараканище» быстро стали популярными – и до сих пор их читают всем детям. Одним из первых он стал сочинять для детей самого маленького возраста – 2-3 года.

«Цель сказочников заключается в том, чтобы какою угодно ценою воспи­тать в ребенке человечность — эту дивную способность че­ловека волноваться чужими несчастьями, радоваться радос­тями другого, пережить чужую судьбу, как свою», – был убежден Чуковский.

В это же время писатель изучал психику детей и механизмом того, как они овладевают речью. Свои наблюдения за их словесным творчеством он описал в книге «От двух до пяти», которую японские педагоги, например, считают одним из лучших исследований детской психологии.

Чуковский и дети Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ

Однако советская власть не оставила без внимания детские сказки. В 1930-е годы началась травля Чуковского, инициированная Надеждой Крупской. Считалось, что формат и содержание не вполне соответствуют задачам советской педагогики. Писатель был подавлен пережитым событием и после этого долго не мог писать.

Некоторым читателям главный герой книги «Тараканище» (1925) напомнил Иосифа Сталина. В сказке рассказывается о том, как в королевстве зверей появляется «страшный великан, рыжий и усатый таракан» и начинает запугивать всех, требуя отдать ему зверят на ужин. Звери превращаются в дрожащее от страха стадо, пока не появляется воробей и съедает таракана.

Поэт Осип Мандельштам, арестованный во время большого террора, распространил эту метафору, написав в 1934 году: «Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища». Но вопрос - имел ли ввиду сам автор Сталина – остается открытым.

Борис Пастернак и Корней Чуковский на Первом съезде советских писателей, 1934 Борис Игнатович/МАММ/МДФ

Чуковский многое не принимал в советском обществе. Он оказался единственным советским литератором, поздравившим Бориса Пастернака с присуждением Нобелевской премии. Разглядев талант Александра Солженицына, Чуковский первым в мире написал восхищенный отзыв о лагерном произведении «Один день Ивана Денисовича» и приютил его у себя на даче во время гонений. Чуковский хлопотал и в защиту поэта Иосифа Бродского, отданного под суд за «тунеядство».

Главное произведение Чуковского

Позже Чуковский начал работать над пересказом Библии для детей, но проект стал очень трудным в связи с антирелигиозной идеологией государства. Весь первый тираж книги «Вавилонская башня и другие древние легенды» был уничтожен властями. Читатели познакомились с ней лишь в 1990 году.

Чуковский в Переделкине, 1960-е Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

С 1938 года писатель все чаще проводил время на даче в писательском поселке Переделкино под Москвой. Чуковский действовал на детей магнетически: когда он выходил гулять, за ним всегда увязывалась толпа местных ребятишек. Для них на свои деньги он создал в Переделкино библиотеку, которая до сих пор функционирует.

Чуковский с детьми в Переделкине Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

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