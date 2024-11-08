Сколько стоит НЕДЕЛЯ каникул в Москве?

Столица России привлекает путешественников со всего мира. Мы посчитали, во сколько в среднем обойдется отдых с развлечениями.

В Москве как в любом мегаполисе есть все – и музеи, и театры, и парки, и рестораны, и клубы. Занятия найдутся и взрослым, и детям. Не учитывая стоимость авиабилетов посчитаем, сколько в среднем может стоить неделя отдыха здесь.

Поездка из/до аэропорта

Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Из аэропортов Домодедово и Шереметьево до вокзала/станции метро в центре Москвы можно добраться на поезде «Аэроэкспресс» (525 руб. в одну сторону) или на другом городском транспорте. Из аэропорта Внуково до центра можно доехать на метро.

Самый дорогой вариант, конечно, такси. Поездка до отеля в центре составит в среднем около 1500 руб.

Итого: около 1500 руб., если брать такси.

Проживание

Владимир Скляров/Getty Images Владимир Скляров/Getty Images

В Москве около 1500 гостиниц и хостелов. Это и шикарные пятизвездочные отели, стоимость номера в которых может доходить до 2,6 млн руб. – о них читайте тут, и супербюджетные хостелы по 300 руб. за место.

В среднем же цена за номер в центре города будет составлять около 6000-7000 руб.

Чуть дальше от центра, но у метро – 2000-3000 руб.

Итого: 42000 руб., если жить в центре и около 20000 руб., если за его пределами.

Проезд

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В Москве очень удобный общественный транспорт в центре. Оплачивать поездки в метро, автобусах и трамваях лучше всего с помощью универсальной карты «Тройка», которую можно купить в метро.

Ее заголовая стоимость – 150 руб. Если вы планируете весь день кататься по Москве, то можно выбрать безлимитный билет на 1 день (340 руб.) или на 3 дня (650 руб.). Неделя обойдется в 1640 руб.

Другой вариант – просто пополнить карту «Тройка» и оплачивать каждую поездку отдельно. Поездка обойдется в 57 руб.

Итого: 2000 руб.

Питание

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Средний чек в кафе и ресторанах Москвы составляет около 1000-1500 руб. на человека. Но, конечно, все будет зависеть от места, где вы собираетесь поесть. В заведениях фаст-фуда средний чек будет около 500 руб. А в дорогих ресторанах эту сумму можно смело умножать на 20!

Итого: около 15000 руб., если в день есть дважды в недорогих кафе.

Музеи

Igor Russak/SOPA Images/Getty Images Igor Russak/SOPA Images/Getty Images

В Москве находятся всемирно известные музеи, мимо которых сложно пройти ценителям искусства. Вот сколько стоят билеты в самые популярные:

Третьяковская галерея – 700 руб.

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – 500-700 руб.

Музеи Московского Кремля и Оружейная палата – 1200 руб.

Алмазный фонд - 800 руб.

Исторический музей – 600 руб.

Итого: от 500 руб.

Театры

Massimo Borchi/Atlantide Phototravel/Getty Images Massimo Borchi/Atlantide Phototravel/Getty Images

Побывать в легендарном Большом театре мечтают даже те, кто не любит ни оперу, ни балет. Билеты на спектакли стоит покупать за несколько недель – это можно сделать онлайн. Стоимость варьируется от 1000 руб. до 30000 руб. В среднем, неплохое место будет стоить около 5000 руб.

Всего в Москве около 70 театров, которые ставят и классические пьесы, и балет, и оперу, и детские спектакли, и современные постановки.

Итого: 5000 руб.

Развлечения

Andrey Ivanov/Getty Images Andrey Ivanov/Getty Images

Туристических аттракционов в столице много. Вот самые популярные.

Фуникулер: канатная дорога связывает Воробьевы горы и Лужники, которые находятся на разных берегах реки Москва. Поездка обойдется от 140 руб. в будни до 500 руб. в выходные.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, самое большое в Европе. Билет стоит от 950 руб. до 1800 руб.

Останкинская телебашня. Подняться на нее можно за 1200-1400 руб.

Океанариум «Москвариум» обойдется в 1500 руб.

Парк развлечений «Остров мечты». Билет в «московский Диснейленд» стоит от 2100 руб. в будни до 3300 руб. в выходные.

Итого: около 5000 руб.

Общий итог пребывания неделю в российской столице составляет 60000 руб. на человека, если жить в отеле не в центре, питаться в недорогих кафе и тратиться на развлечения.