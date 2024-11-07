6 фактов про Виктора Цоя, которые вы вряд ли знаете

Экс-лидер легендарной группы “Кино” и сейчас остается культовой фигурой, о которой, кажется, известно все. Вспоминаем вещи из его биографии, о которых редко упоминают.

Учил английский язык по песням своих кумиров

Анна Попова Анна Попова

В поисках вдохновения, чего-то принципиально нового, Цой слушал The Cure, Led Zeppelin, The Beatles, Duran Duran. Их тексты он записывал на слух и затем со словарем переводил на русский язык. Так он постепенно выучил английский.

На первый крупный гонорар купил шубу

из архива Роберта Цоя из архива Роберта Цоя

В 1989 году группа “Кино” проехала с концертным туром по Советскому Союзу и выступила в 25 городах. Это были не скромные выступления в домах культуры – практически везде Цой собирал стадионы от 10 до 70 тыс. человек. Получив гонорар, он купил… шубу из чернобурки и енота для своей возлюбленной Натальи Разлоговой.

Был признан лучшим актером года

Рашид Нугманов/Киностудия «Казахфильм», 1988 Рашид Нугманов/Киностудия «Казахфильм», 1988

Фильм Рашида Нугманова “Игла” сделал Виктора Цоя кинозвездой. А читатели журнала “Советский экран” в 1989 году признали его лучшим актером года. Невероятный случай для того времени, когда признание зрителей было отдано непрофессиональному актеру.

Мог сыграть Чингисхана

Жоэль Бастенер, работавший в 1980-х атташе по культуре посольства Франции в СССР, стал европейским продюсером альбома группы “Последний герой”.

По его словам, знаменитый агент Мишель Миц, в портфеле которой были Филипп Нуаре и Жерар Депардье, хотела предложить Цою роль молодого Чингисхана. Но из-за трагической гибели музыканта проект не состоялся.

Создал оммаж Малевичу

Виктор Цой был не только музыкантом и поэтом, но и художником. На рубеже 1970-80-х он рисовал плакаты любимых рок-исполнителей и продавал их на рынках по пять рублей за штуку.

из архива Роберта Цоя из архива Роберта Цоя

Цой работал со всем, что попадалось под руку – вырезал фигурки и лепил из пластилина, декорировал футляры для очков и аудиокассеты, рисовал на кухонной клеенке. А однажды создал работу, которую назвал “Черный квадрат, или Портрет Казимира Малевича”.

Уорхол прислал ему банку супа с автографом

Американская певица Джоанна Стингрей однажды привезла Энди Уорхолу работы русских художников, среди которых были и рисунки Виктора Цоя. Король поп-арта так заинтересовался ими, что решил передать их автору свой автограф. Стингрей купила в магазине банки супа Campbell’s, а тот их подписал. Чтобы провезти подарки через границу, Джоанне пришлось соврать, будто из-за аллергии она может питаться только этим супом.

*Еще больше интересных фактов о лидере группы “Кино” вы можете узнать на выставке “Виктор Цой. Легенда” в пространстве “Севкабель Порт” в Санкт-Петербурге.

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