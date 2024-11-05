Как русский «флот безумцев» чуть не начал войну с Великобританией

«Безумцами» англичане назвали моряков Второй Тихоокеанской эскадры. Той самой, которая бесславно погибла в ходе Цусимского сражения.

Эта история случилась во время русско-японской войны. 15 октября 1904 года Вторая Тихоокеанская эскадра покинула Либаву (Лиепая) и направилась в долгий поход на Дальний Восток в обход всей Евразии.

Команды кораблей находились в постоянном напряжении. Даже здесь, так далеко от Японии, все ждали нападения подводных лодок и замаскированных под торговые суда военных кораблей противника.

«Каждый выслеживает на горизонте едва заметный огонек, ищет на фоне освещенного неба признаки подозрительных судов», — писал в мемуарах корабельный инженер с броненосца «Орел» Владимир Костенко.

Траулер, поврежденный русским огнем. Getty Images Getty Images

В конечном итоге, туманной ночью с 21-го на 22-е октября в Северном море недалеко от английского города Гулль русская эскадра приняла группу неизвестных кораблей за японские торпедные катера и атаковала ее.

К своему ужасу русские моряки вскоре поняли, что «катерами» были британские рыболовные траулеры. В результате «боя» один траулер затонул, пять получили повреждения, двое рыбаков погибли и шестеро оказались ранены.

Гулльский инцидент возмутил британское общество, а местная пресса окрестила русских «пиратами» и «флотом безумцев».

Британские моряки в Париже на слушаниях об атаке русской эскадры. Архивное фото Архивное фото

«Почти немыслимо, чтобы люди, называющие себя моряками, как бы они ни были напуганы, могли потратить двадцать минут на бомбардировку флота рыболовецких судов, не обнаружив при этом природу своей цели», — писала «Таймс».

Государства оказались на грани военного конфликта. И лишь долгие переговоры и выплаченная Россией денежная компенсация уладили дело.

Вторая Тихоокеанская эскадра, в свою очередь, продолжила поход, как оказалось — навстречу своей бесславной гибели в Цусимском сражении в мае 1905 года.