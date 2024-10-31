Русский той: кроха с большим сердцем

Одна из самых маленьких пород в мире – русский той – веселый неутомимый спутник, который с удовольствием участвует во всех затеях своего хозяина. Будь то путешествия или танцы.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

До революции в России были очень популярны небольшие декоративные породы, особенно ценились английские той-терьеры. Но после интерес к их разведению почти угас. Только в 1950-е годы кинологи решили создать небольшую собаку-компаньона. Получилось даже лучше – две разновидности, гладкошерстная и длинношерстная.

Наталья Селиверстова/Sputnik Наталья Селиверстова/Sputnik

В 1997 году был утвержден первый единый стандарт породы. В 2006-м обе разновидности – московский длинношёрстный той-терьер и русский гладкошерстный той-терьер – были объединены общим названием русский той. Спустя одиннадцать лет породу признала и Международная кинологическая федерация.

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Небольшая элегантная собака (ее рост 22-27 см) с задорным хвостом и большими стоячими ушами отличается веселым и ласковым характером. Насыщенные окрасы с подпалами – черный, коричневый, голубой, лиловый, рыжий с чернью или коричневым – сразу же выделяют ее из всех остальных. А “бахрома” на ушах и хвосте длинношерстной разновидности подчеркивает изящный силуэт.

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Собаки этой породы похожи на игрушки, но это лишь одно из многих достоинств породы. Они готовы участвовать в долгих прогулках и путешествовать, заниматься спортом: русские тои участвуют в аджилити и даже в танцах с собаками, и неизменно вызывают восторг у зрителей.

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