7 самых живописных мест для прогулок осенью в Петербурге (ФОТО)

Летний сад был любимым творением Петра I и триумфом ландшафтного дизайна того времени. Мраморные скульптуры, стройные аллеи с беседками, цветовое разнообразие осенней листвы – парк особенно ярко выглядит осенью. А если замерзните, то рядом много кафе, где можно спрятаться от непогоды.
Сад около Таврического дворца - одно из самых популярных мест для прогулок по Петербургу. Здесь есть старые дубы и липы, живописные аллеи и оранжерея с диковинными растениями. Ну, а мостик над прудом нередко становится фоном для фотосессии.
Около Михайловского дворца (Русского музея), в самом центре города тоже есть уютный сад. Отсюда открываются виды на храм Спаса на Крови, канал Грибоедова и Этнографический музей. В самом саду сохранился павильон Росси 1825 года с колоннами и террасой.
Виды Исаакиевского собора впечатляют и внутри, и снаружи. А если подняться на колоннаду, то увидите весь город в осенних цветах.
Остров в центре Петербурга, где найдется занятие для каждого. Сердце Новой Голландии - «бутылка», бывшая тюрьма XIX века, ставшая культурным пространством с кафе, магазинами и секциями по интересам.
Петропавловская крепость - это первое строение Петербурга. Сегодня это памятник ЮНЕСКО и один из самых интересных музеев города. А каждый полдень с Нарышкина бастиона дают традиционный полуденный выстрел. Читайте об истории этой традиции тут.
Этот остров в северной части Петербурга в XVI веке принадлежал государственному деятелю Ивану Елагину. Здесь он построил роскошные дворец и разбил парк в английском стиле. Впрочем, уже в XIX веке дворец перешел к императорской семье Романовых, а парк был открыт для всех желающих. Парк разделен множеством прудов, протоков и каналов, и по нему можно гулять весь день.
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