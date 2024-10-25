7 самых живописных мест для прогулок осенью в Петербурге (ФОТО)

Осень создана, чтобы шуршать листьями в Таврическом саду и бродить по набережным с чаем в руках. Не верите? Тогда берите зонт и теплый шарф и отправляйтесь на прогулку по самому романтичному городу России.

1. Летний сад

imageBROKER/Alexander Makarov/Getty Images imageBROKER/Alexander Makarov/Getty Images

Летний сад был любимым творением Петра I и триумфом ландшафтного дизайна того времени. Мраморные скульптуры, стройные аллеи с беседками, цветовое разнообразие осенней листвы – парк особенно ярко выглядит осенью. А если замерзните, то рядом много кафе, где можно спрятаться от непогоды.

2. Таврический сад

Legion Media Legion Media

Сад около Таврического дворца - одно из самых популярных мест для прогулок по Петербургу. Здесь есть старые дубы и липы, живописные аллеи и оранжерея с диковинными растениями. Ну, а мостик над прудом нередко становится фоном для фотосессии.

3. Михайловский сад

Legion Media Legion Media

Около Михайловского дворца (Русского музея), в самом центре города тоже есть уютный сад. Отсюда открываются виды на храм Спаса на Крови, канал Грибоедова и Этнографический музей. В самом саду сохранился павильон Росси 1825 года с колоннами и террасой.

4. Исаакиевский собор

Legion Media Legion Media

Виды Исаакиевского собора впечатляют и внутри, и снаружи. А если подняться на колоннаду, то увидите весь город в осенних цветах.

5. Новая Голландия

Антон Ваганов/TASS Антон Ваганов/TASS

Остров в центре Петербурга, где найдется занятие для каждого. Сердце Новой Голландии - «бутылка», бывшая тюрьма XIX века, ставшая культурным пространством с кафе, магазинами и секциями по интересам.

6. Петропавловская крепость

Legion Media Legion Media

Петропавловская крепость - это первое строение Петербурга. Сегодня это памятник ЮНЕСКО и один из самых интересных музеев города. А каждый полдень с Нарышкина бастиона дают традиционный полуденный выстрел. Читайте об истории этой традиции тут.

7. Елагин остров

Legion Media Legion Media

Этот остров в северной части Петербурга в XVI веке принадлежал государственному деятелю Ивану Елагину. Здесь он построил роскошные дворец и разбил парк в английском стиле. Впрочем, уже в XIX веке дворец перешел к императорской семье Романовых, а парк был открыт для всех желающих. Парк разделен множеством прудов, протоков и каналов, и по нему можно гулять весь день.