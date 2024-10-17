Этих музейных хранителей можно почесать за ушком!

А вы знали, что в российских музеях работают не только люди, но и четвероногие специалисты? У них и официальные должности есть, а у некоторых даже свой “кабинет”!

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Самые известные, конечно, – эрмитажные коты. Изначально хвостатых завезли в Зимний дворец еще при императрице Елизавете Петровне для борьбы с грызунами. При Екатерине II им присвоили официальный статус “охранников картинных галерей”. Сегодня в подвалах Эрмитажа проживает не меньше пятидесяти котов. У них есть документы и должность “специалистов по очистке музейных подвалов от крыс”, собственные хранитель и ветврач.

Кошки живут во многих музеях. В том числе в Музее древнерусской культуры им. Рублева в Москве – пушистая хранительница Боня внимательно наблюдает за посетителями и охотно дает себя погладить.

В музее-заповеднике “Остафьево” живет белка Гвидоша. Обитает он в домике на дереве, а в “рабочее время” охотно позирует для фото и принимает от своих поклонников орешки. А еще у него есть собственный телеграм-канал, в котором он рассказывает о буднях музея и о своем родстве с белкой из пушкинской “Сказки о царе Салтане”.

Лошадь Ласка из подмосковных “Горок Ленинских” охотно составит компанию любителям конных прогулок.

А ее коллега Крона из “Царского села” в Петербурге обожает делать поклоны.

Ворон Топа из Новгородского музея-заповедника – настоящий артист со своей армией поклонников. Он ловко играет в “наперстки” и выполняет гимнастические трюки.

В музее-заповеднике Михаила Шолохова работают волы Гришка и Машка. Назвали их в честь героев “Тихого Дона”. Заняты они в станице Вешенской в Ростовской области важными делами – боронят, пашут и не отказываются от сочного яблока в качестве награды.

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