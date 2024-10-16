Какие зарубежные товары можно было купить в СССР

Кажется, что за железным занавесом не было ничего иностранного – только отечественное. Но отыскать можно было практически все, от французских духов до мебели.

Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Иностранные товары попадали в Советский Союз разными путями. Например, по линии Совета экономической взаимопомощи поставляли продукцию из социалистических стран.

Борис Бабанов/Sputnik Борис Бабанов/Sputnik

В 1960-е появились даже специализированные магазины – “Лейпциг”, где продавали товары из ГДР, “Балатон” с венгерскими, “Ванда” – с польскими вещами.

Виталий Карпов/Sputnik Виталий Карпов/Sputnik

Кроме того, были так называемые магазины “Березка”. Там за валюту и специальные чеки госорганизаций – Внешпосылторга и Внешторгабанка – продавали импортные продукты, технику, одежду.

Михаил Кухтарев/Sputnik Михаил Кухтарев/Sputnik

Но шопинг там был доступен иностранным туристам, советским дипломатам и избранным госслужащим. Существовала и подпольная торговля, когда товары из-за рубежа покупали у фарцовщиков.

Обувь и одежда

Виталий Савельев/Sputnik Виталий Савельев/Sputnik

Впервые советские граждане увидели джинсы в 1957 году, во время Фестиваля молодежи и студентов. “Страстно носили разноцветные капроновые перчатки... щеголяли в чешских или венгерских плащиках до колен, завязывали галстуки микроскопическим узлом, щеголяли клетчатыми ковбойками невиданного новомодного кроя... и мелькали уже синие брюки "швами наружу”, как говорили сердитые старушки, — первые блу-джинсы”, - вспоминал о моде того времени в книге “Сложное прошедшее” историк искусства Михаил Герман.

Виталий Савельев/Sputnik Виталий Савельев/Sputnik

За джинсы, которые продавали фарцовщики (покупавшие их у иностранных туристов), модники готовы были отдавать по 200-300 рублей, больше своей зарплаты, составлявшей в среднем по стране 120-150 рублей.

Заграничная обувь в Советский Союз поставлялась, помимо Чехословакии, из Румынии, Югославии, Восточной Германии и Венгрии. Искусствовед Ирэн Андреева в книге воспоминаний “Частная жизнь при социализме” сетовала, что югославские зимние ботинки на меху на модной каучуковой подошве в 1950-е стоили неприлично дорого - две ее зарплаты. А в 1970-е женщины мечтали о сапогах “на манке” - так из-за своего сходства с кашей называлась пористая толстая подошва. Чтобы купить сапоги Salamander такой модели приходилось отстаивать очереди и быть готовым заплатить за них около 80 рублей, невиданные по тем временам деньги.

Молодежь модельной обуви предпочитала спортивную. Например, демократичные кеды – их популярность выросла после того же фестиваля. Стоили они чуть больше рубля и продавались в любом спортивном магазине. В 1960-е на полках появились кеды “Два мяча” – советские “конверсы” производились в Китае и стоили 4 рубля. Конечно, такого разнообразия цветов, как у современных, у них не было, зато они были почти вечными. А еще модными – их носил сам Юрий Гагарин.

После Олимпиады-80 на пике моды оказались кроссовки. Adidas производились в Советском Союзе по лицензии, а из-за рубежа ехали чехословацкие Botas и Cebo и немецкая Romika, произведенная в Болгарии.

Мебель

Яков Берлинер/Sputnik Яков Берлинер/Sputnik

В Союзе не было IKEA, зато была венгерская, польская, югославская, румынская и немецкая мебель. Шкафы, с блестящим лаковым покрытием, секретеры и бары – например, в 1950-1960-е верхом мечтаний считалась мебельная стенка “Хельга” производства ГДР. Позже в СССР наладили ее производство по лицензии.

TASS TASS

В пьесе Виктора Розова “В поисках радости” героиня радовалась, как ребенок, покупке чешского серванта: “Красавчик ты мой! Прелесть ты моя! Ой, что я из-за него вынесла! Публика — просто ужас!.. Рвут, толкаются, кричат! Вот уж я его с боя взяла так с боя! Вы представляете: серванты кончаются, а какая-то в шляпке — противная такая рожа! — бац, и встает впереди меня! А?.. Ну, уж я ей показала! Я ее поставила на место!”

Зарубежная мебель была вместительной и современной, к тому же ее наличие в квартире показывало гостям, что тут живут люди со средствами. Например, комплект югославской или румынской мебели для жилой комнаты мог стоить 1000 руб.

Ковры и хрусталь

Владимир Войтенко/TASS Владимир Войтенко/TASS

Обязательный аксессуар советских квартир – ковер на стене – не обязательно был советского производства. Везунчики покупали гобелены с бахромой производства ГДР. От туркменских или азербайджанских они отличались прежде всего узорами и большим выбором цветов.

Советские хозяйки ценили богемское стекло: хрустальные вазы и бокалы берегли и выставляли на стол по праздникам. Особым “шиком” было оставить на бокалах и вазах этикетку, подтверждающую их происхождение. Богемское стекло было одним из самых дорогих подарков.

Парфюмерия и косметика

Борис Кавашкин/Sputnik Борис Кавашкин/Sputnik

“Есть французские духи, те, что вы хотели”, - эта фраза кружила голову советским женщинам. Купить иностранный парфюм в СССР было возможно. Правда, в отличие от “Красного мака” или “Ландыша серебристого”, цены на него были негуманные.

Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

Например, флакончик Chanel №5, Climat и Magie Noir стоили порядка 25-50 рублей, Fidji можно было найти за 25.

Также появлялась в магазинах – и не только столичных – и декоративная косметика. И если кремы по уходу за лицом и телом все еще были экзотикой, то тушь, пудру и румяна Lancôme, Dior или Elizabeth Arden можно было найти.

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