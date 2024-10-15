Три «места силы» Михаила Юрьевича Лермонтова

В 2024 году в России празднуют очередной юбилей одной из наиболее значительных фигур русской литературы. Какие места на карте сильнее всего повлияли на личность и творческую биографию Лермонтова?

В этом году Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля запустил масштабный выставочный проект, посвященный М.Ю.Лермонтову.

Три эпизода этого «музейного сериала» объединили ключевые для Лермонтова места: Пятигорск, Тарханы, Москву, где проходят (и еще пройдут) выставки, посвященные биографии и творчеству М.Ю.

21 июня — 15 августа (Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске)

7 сентября — 30 октября (Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»)

22 ноября 2024 — 23 марта 2025 (Московский «Дом И.С. Остроухова в Трубниках»)

1. Москва

Дом-музей М. Ю. Лермонтова Дом-музей М. Ю. Лермонтова

Именно в Москве, на Красных воротах, 15 октября 1814 года на свет появился Михаил Юрьевич Лермонтов. В будущем один из самых известных русских поэтов.

«“Сыном Москвы” Лермонтов ощущал себя всю жизнь», – говорит Сергей Шаулов, автор и куратор выставки. Москва стала местом взросления, местом учебы и совершенствования таланта. А также местом первой славы.

Лермонтов получил блестящее образование в пансионе при Московском университете – говорил на нескольких языках, играл на музыкальных инструментах. Говорят, склонность к музицированию досталась ему от матери, впрочем как и некоторая нервозность.

С юных лет Лермонтов увлекался Шиллером, Шекспиром, позже Байроном. И романтический, в чем-то трагический тон их стихов оказал сильное влияние на молодого поэта, у которого в жизни все складывалось не слишком радужно.

Мать умерла, когда Лермонтову было только три года. Воспитанием занималась бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева – женщина невероятной силы характера и воли. У нее были распри с зятем, то есть отцом поэта. Считала, что он женился по расчету и что дочь ее была еще слишком юна для брака.

Покинув пансион, Лермонтов много времени проводил в подмосковном Середникове, имении бабушкиного брата Афанасия Алексеевича Столыпина.

Позже Лермонтов учится в Московском университете, ведет светскую жизнь, посещает салоны и маскарады. Во время учебы живет в московском доме своей бабушки по адресу Малая Молчановка, 2, теперь там Дом-музей М. Ю. Лермонтова.

После двух лет в университете, однако, Лермонтов покидает его и идет на военную службу, в школу гвардейских офицеров, а потом и в Лейб-гвардию Гусарского полка.

Именно здесь в Москве Лермонтова застает новость о гибели Пушкина. Переживая эту трагедию, он пишет знаменитое стихотворение «Смерть поэта», сделавшее его в одночасье знаменитым.

2. Тарханы

В фамильном имении в Пензенской губернии прошли детские годы поэта. Здесь жили его родители сразу после свадьбы – и сюда же почти сразу после рождения привезли своего сына.

В Тарханах Лермонтов пережил и ранний уход матери, и семейный раскол и разлуку с отцом. Еще одним переломным моментом стала необходимость покинуть усадьбу для продолжения образования.

«Тарханы – это одновременно исток и личной биографии Лермонтова, и его представлений о России. Это Рай, в котором, однако, всегда ощущается потенциальное изгнание», – говорит Сергей Шаулов.

После гибели поэта его бабушка выхлопотала у императора разрешение перевезти останки внука в фамильный склеп, и теперь могила Лермонтова находится именно в Тарханах.

3. Пятигорск

Кавказ в целом значил для Лермонтова очень много.Здесь он оказался в ссылке за стихотворение «Смерть поэта» (южная ссылка еще больше сблизила его в сознании с любимым Пушкиным). Здесь же он воевал. Кавказские пейзажи и легенды этих горных местностей невероятно вдохновляли поэта и повлияли на его творчество.

Горы Кавказа вдохновят его на поэму «Мцыри» и на множество стихов. Кроме того, значительная часть действия в романе «Герой нашего времени» происходит именно там. К тому же Лермонтов был талантливым художником и горные пейзажи запечатлел в своих картинах и акварелях.

И погиб Лермонтов тоже на Кавказе. Пятигорск стал последней точкой его биографии. Именно здесь состоялась его роковая последняя дуэль. Слова всегда острого на язык Лермонтова пришлись не по нраву его оппоненту – Николаю Мартынову, который решил вызвать обидчика на дуэль. По легенде, сам поэт пустил пулю в воздух, а оскорбленный Мартынов ответил выстрелом в грудь.

Узнай Россию благодарит ГМИРЛИ имени В.И. Даля за помощь в подготовке материала.

Выставочный проект «Лермонтов. Места силы» стал возможен благодаря сотрудничеству крупнейших институций, хранящих лермонтовское наследие: ГМИРЛИ имени В.И. Даля, Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» и Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова.

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