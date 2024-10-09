5 фактов про Псково-Печерский монастырь

Успенский пещерный храмВладимир Астапкович/Sputnik
Название обители намекает нам, что в монастыре есть «печеры», то есть пещеры. Возможно, они появились естественным, природным образом и первые монахи начали жить в них, под землей же хороня и умерших.
Михайловский соборПавел Кузьмичев
Когда и кто впервые поселился здесь точно неизвестно. По одной из версий, монахи Киево-печерского монастыря (тоже пещерного) бежали сюда, на север, от набегов крымских татар.
Ансамбль Псково-Печерского монастыря со звонницейПавел Кузьмичев
Датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда монах Иона вырыл первую пещерную церковь – Успения Богоматери. Со временем братия значительно расширила пещеры и теперь это настоящие подземные лабиринты, которые тянутся на многие километры. И в них сохранились мощи святых.
Монастырская стена видела не одну осадуПавел Кузьмичев
Монастырь находился (и сейчас находится) на самом западном рубеже Руси – на пути к древнему городу Пскову. Поэтому не раз он подвергался нападениям с Запада. В основном, тревожили монахов рыцари Ливонского ордена. Их замок Нейгаузен находился всего в 20 километрах от обители.
Монастырь расположен в 3 км от границы с Эстонией и в 50 км от ПсковаLegion Media
В XVI веке вокруг монастыря возвели мощные каменные стены. Новую крепость осаждали много раз: и польский король Стефан Баторий, и интервенты в Смутное время, и литовские отряды вплоть до начала XVIII века.
В 1920 году согласно мирному договору, Советская Россия передала Эстонии Печорский район Псковской области, включая монастырь. По сути, это спасло обитель. Ведь к концу 1920-х советская власть закрыла все монастыри в России. А под юрисдикцией Эстонии Псково-Печерский монастырь не закрывался.
Купола Покровской церквиАлексей Даничев/Sputnik
Через 20 лет Эстония вошла в состав СССР. Но это было уже во время Второй мировой, когда советской власти было не до закрытия монастырей. Тем более, что совсем скоро эти места оказались в зоне оккупации нацистов. И монастырь несколько раз попадал под обстрел.
После войны нескольких монахов и одного игумена монастыря арестовали и осудили за пособничество оккупантам.
Крестный ход в Псково-Печерском монастыре, 1988Сергей Иванов/Sputnik
Долгие годы, уже после войны в России действовали всего два монастыря – Троице-Сергиева Лавра, которую разрешили открыть вновь в 1940-х, и Псково-Печерский монастырь, не закрывавшийся вовсе.
О насельниках и настоятелях монастыря сложено немало легенд. Считается, что монахи Псково-Печерской обители отличались особенным послушанием и настоящими монашескими подвигами.
Монах на Святой гореПсково-Печерского монастыряВладимир Астапкович/Sputnik
В пещерах сохранилось множество мощей, начиная с основателя – святого Ионы. В XVI веке настоящий расцвет монастыря случился при настоятеле Корнилии. И считается, что он был убит по приказу Ивана Грозного и канонизирован Церковью как преподобномученик (то есть монах, принявший мученическую смерть за веру).
За долгую историю было еще много монахов, о чудесах которых слагали легенды. Но самый известный в наше время – архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Он стал священником в 1940-е годы, когда это было еще очень опасно. По доносу он был арестован и три года провел в северных лагерях. После освобождения служил в нескольких обителях, но нигде не приживался, пока не попал в Псково-Печерский монастырь.
Старец Иоанн (Крестьянкин)А.Н.Миронов (CC BY-SA 4.0)
Там он был насельником более 40 лет до самой смерти. За мудрость и высокую духовность его почитали святым еще при жизни, а верующие к нему приезжали со всей страны. Ежедневно он принимал множество людей, кому-то помогал советом, кого-то благословлял.
Митрополит ТихонЕвгений Одиноков/Sputnik
Свой монашеский путь нынешний митрополит РПЦ Тихон Шевкунов начинал именно в Псково-Печерском монастыре. Он застал лично старца Иоанна (Крестьянкина) и других почитаемых монахов. И описал будни святых мест в своей книге.
В книге есть и несколько забавных эпизодов – например, об отношениях монахов с советской властью и о том, как братия ходила на выборы. (Читайте подробнее тут).
Осенний пейзаж на подходе к монастырюLegion Media
Рассказывает Тихон и неожиданные детали – например, что больше половины монахов были ветеранами Великой Отечественной.
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