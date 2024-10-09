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5 фактов про Псково-Печерский монастырь

Тексты
Александра Гузева

Legion Media
Почти на самой границе с Эстонией в городе Печоры находится один из самых известных и крупных православных монастырей России, который ни разу за всю историю не закрывался, даже в советское время. Чем он знаменит?

1. Монастырь появился в пещерах

Успенский пещерный храм

Успенский пещерный храм

Владимир Астапкович/Sputnik

Название обители намекает нам, что в монастыре есть «печеры», то есть пещеры. Возможно, они появились естественным, природным образом и первые монахи начали жить в них, под землей же хороня и умерших. 

Михайловский собор

Михайловский собор

Павел Кузьмичев

Когда и кто впервые поселился здесь точно неизвестно. По одной из версий, монахи Киево-печерского монастыря (тоже пещерного) бежали сюда, на север, от набегов крымских татар.

Ансамбль Псково-Печерского монастыря со звонницей

Ансамбль Псково-Печерского монастыря со звонницей

Павел Кузьмичев

Датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда монах Иона вырыл первую пещерную церковь – Успения Богоматери. Со временем братия значительно расширила пещеры и теперь это настоящие подземные лабиринты, которые тянутся на многие километры. И в них сохранились мощи святых. 

2. Настоящая боевая крепость

Монастырская стена видела не одну осаду

Монастырская стена видела не одну осаду

Павел Кузьмичев

Монастырь находился (и сейчас находится) на самом западном рубеже Руси – на пути к древнему городу Пскову. Поэтому не раз он подвергался нападениям с Запада. В основном, тревожили монахов рыцари Ливонского ордена. Их замок Нейгаузен находился всего в 20 километрах от обители. 

Монастырь расположен в 3 км от границы с Эстонией и в 50 км от Пскова

Монастырь расположен в 3 км от границы с Эстонией и в 50 км от Пскова

Legion Media

В XVI веке вокруг монастыря возвели мощные каменные стены. Новую крепость осаждали много раз: и польский король Стефан Баторий, и интервенты в Смутное время, и литовские отряды вплоть до начала XVIII века.

3. Единственный монастырь, который ни разу не закрывался

В 1920 году согласно мирному договору, Советская Россия передала Эстонии Печорский район Псковской области, включая монастырь. По сути, это спасло обитель. Ведь к концу 1920-х советская власть закрыла все монастыри в России. А под юрисдикцией Эстонии Псково-Печерский монастырь не закрывался. 

Купола Покровской церкви

Купола Покровской церкви

Алексей Даничев/Sputnik

Через 20 лет Эстония вошла в состав СССР. Но это было уже во время Второй мировой, когда советской власти было не до закрытия монастырей. Тем более, что совсем скоро эти места оказались в зоне оккупации нацистов. И монастырь несколько раз попадал под обстрел. 

После войны нескольких монахов и одного игумена монастыря арестовали и осудили за пособничество оккупантам. 

Крестный ход в Псково-Печерском монастыре, 1988

Крестный ход в Псково-Печерском монастыре, 1988

Сергей Иванов/Sputnik

Долгие годы, уже после войны в России действовали всего два монастыря – Троице-Сергиева Лавра, которую разрешили открыть вновь в 1940-х, и Псково-Печерский монастырь, не закрывавшийся вовсе. 

4. Место, известное своими святыми старцами

О насельниках и настоятелях монастыря сложено немало легенд. Считается, что монахи Псково-Печерской обители отличались особенным послушанием и настоящими монашескими подвигами. 

Монах на Святой гореПсково-Печерского монастыря

Монах на Святой гореПсково-Печерского монастыря

Владимир Астапкович/Sputnik

В пещерах сохранилось множество мощей, начиная с основателя – святого Ионы. В XVI веке настоящий расцвет монастыря случился при настоятеле Корнилии. И считается, что он был убит по приказу Ивана Грозного и канонизирован Церковью как преподобномученик (то есть монах, принявший мученическую смерть за веру).

За долгую историю было еще много монахов, о чудесах которых слагали легенды. Но самый известный в наше время – архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Он стал священником в 1940-е годы, когда это было еще очень опасно. По доносу он был арестован и три года провел в северных лагерях. После освобождения служил в нескольких обителях, но нигде не приживался, пока не попал в Псково-Печерский монастырь. 

Старец Иоанн (Крестьянкин)

Старец Иоанн (Крестьянкин)

А.Н.Миронов (CC BY-SA 4.0)

Там он был насельником более 40 лет до самой смерти. За мудрость и высокую духовность его почитали святым еще при жизни, а верующие к нему приезжали со всей страны. Ежедневно он принимал множество людей, кому-то помогал советом, кого-то благословлял.  

5. Монашеская жизнь описана в книге «Несвятые святые» Тихона Шевкунова

Митрополит Тихон

Митрополит Тихон

Евгений Одиноков/Sputnik

Свой монашеский путь нынешний митрополит РПЦ Тихон Шевкунов начинал именно в Псково-Печерском монастыре. Он застал лично старца Иоанна (Крестьянкина) и других почитаемых монахов. И описал будни святых мест в своей книге.  

В книге есть и несколько забавных эпизодов – например, об отношениях монахов с советской властью и о том, как братия ходила на выборы. (Читайте подробнее тут).

Осенний пейзаж на подходе к монастырю

Осенний пейзаж на подходе к монастырю

Legion Media

Рассказывает Тихон и неожиданные детали – например, что больше половины монахов были ветеранами Великой Отечественной.

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