Советские священнослужители, которые сражались в Великой Отечественной войне

Советское государство крайне жестоко поступило с Русской православной церковью. Тем не менее, многие священнослужители все равно встали на защиту отечества, когда настал тяжелый час.

Сотни священнослужителей воевали против немцев в рядах Красной армии и в составе партизанских отрядов. Вот трое из тех героев:

1. Отец Федор (Пузанов)

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Когда началась война, священник Федор Пузанов служил настоятелем храма Грузинской Божьей Матери в селе Хохловы Горки Псковской области. Уже летом 1941 года здесь появились немцы.

Пузанов был не из робкого десятка. В ходе Первой мировой войны за проявленную в боях храбрость его наградили тремя Георгиевскими крестами.

Несмотря на то, что во время гонений на духовенство он три года провел в лагере, обиду на советскую власть он не таил. Отец Федор снабжал партизан информацией о численности и передислокациях немецких войск, помогал им с продовольствием.

Во время эвакуации немцев из Псковской области он спас от угона в Германию 300 селян. Священник благополучно вывел их к партизанам.

Федора Пузанова наградили медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. После войны он до смерти в 1965 году служил настоятелем Успенского храма в селе Молочкове Новгородской области.

2. Отец Николай (Хильтов)

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С первых дней войны настоятель храма Иоанна Предтечи деревни Блячине (Садовая) Минской области Николай Хильтов помогал проходившим через деревню красноармейцам всем, чем мог. Когда пришли немцы, он стал помогать партизанам.

Дом священника служил партизанским штабом и складом оружия. Отец Николай снабжал партизанско-диверсионные группы одеждой и продуктами, выполнял обязанности связного, отпевал убитых бойцов.

«Товарищ Хильтов систематически передавал ценные сведения по разведке, вел работу по разложению полицейского гарнизона города Клецка, своевременно сообщал о немецких и полицейских засадах», — говорилось в партизанской характеристике.

В деревенской церкви отец Николай устроил лазарет для раненных партизан. Чтобы отпугнуть немцев, он говорил им, что там лежат больные тифом.

6 апреля 1944 года Хильтова арестовали. Спустя два месяца его казнили крайне жестоким способом: привязали к кровати, облили керосином и сожгли заживо.

3. Митрополит Алексий (Коноплев)

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В начале 1930-х годов митрополит Алексий служил псаломщиком в Преображенском соборе города Павловска Воронежской области. За это он на три года попал в лагерь.

В октябре 1941 года Коноплева мобилизовали в Красную армию. В ходе войны он дослужился до старшины, был ранен и контужен, не раз на поле боя демонстрировал храбрость и мужество.

За это с него сняли судимость, наградили медалью «За боевые заслуги», а при увольнении в запас в 1945 году ему даже вручили грамоту от командующего войсками Ленинградского военного округа маршала Леонида Говорова с благодарственной записью.

После войны митрополит Алексий Московскую духовную академию, служил на разных церковных должностях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туле и Калинине (Твери). Священнослужитель скончался в 1988 году.