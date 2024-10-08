15 дворцов Санкт-Петербурга и окрестностей, где жили русские цари (ФОТО)

В Михайловском замке Павел I прожил всего сорок дней. А Петр I придумал проект особняка на берегу моря, который назвал «Мое удовольствие» (Монплезир).

1. Домик Петра I

Роберт Форд/Getty Images Роберт Форд/Getty Images

Не случайно этот дом на Петроградской стороне называли первоначальным дворцом. Это первая постройка Санкт-Петербурга, которую всего за три дня возвели для Петра I.

Aniacra (CC BY-SA 4.0) Aniacra (CC BY-SA 4.0)

Жил он здесь только в теплое время года до тех пор, пока не построили Летний дворец. За прошедшие столетия здесь мало что изменилось: сохранились росписи дверей, а стены по-прежнему обиты парусиной.

2. Летний дворец

Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0)

Особняк построили в 1710-1714 годах: здесь Петр I жил с мая по октябрь. Это была личная резиденция императора и его семьи.

Moneycantbuy (CC BY-SA 4.0) Moneycantbuy (CC BY-SA 4.0)

Покои монарха находились на первом этаже, а на втором размещалась Екатерина I. В комнатах дворца сохранилась обстановка петровского времени.

3. Зимний дворец

Ричард Машмайер /Getty Images Ричард Машмайер /Getty Images

Более 140 лет этот дворец служил зимней резиденцией российских императоров. Это пятая по счету постройка, которая носит такое название: работы над ней завершились уже при Екатерине II.

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В 1764 году сюда из Берлина привезли более трехсот картин из собрания Иоганна Эрнста Гоцовского, которые стали основой будущего музея. А разместили их в комнатах, которые назывались «Эрмитаж».

4. Михайловский замок

Эндрю Шива (CC BY-SA 4.0) Эндрю Шива (CC BY-SA 4.0)

Указ о строительстве этого дворца был одним из первых, выпущенных императором Павлом I. Над его архитектурным проектом он работал сам, еще будучи Великим князем.

А. Савин, Wikipedia (CC BY-SA 4.0) А. Савин, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Место для постройки монарх выбрал не простое: здесь стоял старый Летний дворец, в котором он появился на свет. Для Павла I замок был не только императорской резиденцией, но и его дворцом Великого магистра Мальтийского ордена.

Во «дворце мечты» Павел прожил всего сорок дней: в ночь на 12 марта 1801 года его убили в собственных покоях.

5. Аничков дворец

А. Савин, Wikipedia (CC BY-SA 4.0) А. Савин, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Старейшая постройка Невского проспекта изначально предназначалась для фаворита Елизаветы Петровны – Алексея Разумовского. На протяжении многих лет дворец становился подарком на свадьбу – именно так его владельцем стал Великий князь Николай Павлович, будущий Николай I.

А. Савин, Wikipedia (CC BY-SA 4.0) А. Савин, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Здесь он жил во время поста, а во время ремонта Зимнего дворца Аничков стал на некоторое время зимней резиденцией императорской семьи. Позже в качестве основного дома его выбрал Александр III.

6. Большой Петергофский дворец

Эндрю Шива, Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Эндрю Шива, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Роскошный дворец на берегу Финского залива был центром придворных празднеств и главной летней императорской резиденцией. Скромный петровский дворец начала перестраивать Елизавета Петровна, при этом сохранив отцовский Дубовый кабинет.

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А Екатерина II каждый год устраивала здесь пышные торжества на Петров день. Интерьеры дворца поражают богатством: Танцевальный зал буквально сияет от золота, а за экзотику отвечают Китайские кабинеты.

7. Монплезир

Эндрю Шива, Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Эндрю Шива, Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

«Мое удовольствие» - именно такое название дал этому петергофскому дворцу Петр I. Он сам выбрал для него место – на самом берегу моря. И нарисовал план: император хотел, чтобы здание походило на корабль, готовый вот-вот отправиться в путешествие по бурному морю. Здесь он любил отдыхать, говоря, что «нигде так не отдыхается, как в Монплезире, а во сне море и корабли вижу».

L2V (CC BY-SA 4.0) L2V (CC BY-SA 4.0)

Внешне здание больше похоже на голландский домик, чем на дворец, но это впечатление обманчиво. Внутри он обставлен с царской роскошью. Чего только стоят Китайский кабинет – первый в своем роде в России, а также коллекция западноевропейской живописи, которую собирал Петр I.

8. Коттедж

Николай I признавался: «Я отдыхаю только в любимом Петергофе». Частная резиденция императора и его семьи находилась поодаль от великолепия Большого дворца.

Небольшой дворец в неоготическом стиле с балконами, эркерными окнами, террасами стал центром парка Александрия. Здесь император был не самодержцем, а, по его собственному выражению, «мужем петергофской помещицы».

9. Фермерский дворец

В 1830-х годах сельский дом с коровником с двухэтажной жилой пристройкой в Петергофе занял цесаревич Александр. А в 1860-м он стал официальным Фермерским дворцом Александра II.

Он был единственным зданием, возведенным для этого монарха. Здесь император работал над законопроектом об отмене крепостного права.

10. Китайский дворец

Собственная дача Екатерины II в Ораниенбауме. Дворец оформлен в стиле шинуазри и украшен китайской и японской лаковой мебелью, фарфором и зеркалами.

А его жемчужна – Стеклярусный кабинет с панно, расшитыми шелковой нитью со стеклярусом.

11. Путевой дворец Петра I

Небольшой особняк, чьи окна выходят на море, считается одной из самых старых построек Стрельны. Здесь Петр I останавливался по пути в Петергоф или Кронштадт.

Для него здесь разбили огород, фруктовый сад и пчельник – так что, к столу императору подавали блюда из выращенных здесь продуктов.

12. Гатчинский дворец

Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0)

Первым царственным владельцем дворца был Павел I – Екатерина II выкупила для него поместье у наследников своего фаворита Григория Орлова. Перестроив его по собственному вкусу, Павел превратил его во внушительную крепость с бастионами и окружающим дворец рвом, а перед ним разбил большой плац.

Lion10~commonswiki (CC BY-SA 4.0) Lion10~commonswiki (CC BY-SA 4.0)

Николай I оставил неизменными комнаты, принадлежавшие его отцу. Сюда он приезжал на охоту, проводил здесь балы и приемы. Для Александра III Гатчина стала основной резиденцией.

13. Большой Екатерининский дворец

Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0)

Великолепный дворец строили по приказу Екатерины I, при Елизавете Петровне он обрел свой нынешний торжественный вид. Похожий на драгоценную шкатулку внешне, он поражал роскошью интерьеров.

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Екатерина II поначалу не испытывала большой любви ко дворцу: «Императрица Елизавета заблагорассудила вызолотить вне и внутри; в нем нет ни одного удобного кресла…», – ворчала она. При ней здесь построили великолепные парадные залы, в том числе Арабесковую гостиную. Любил останавливаться в Екатерининском дворце и Александр I. Главным украшением дворца стала Янтарная комната – подарок Петру I от прусского короля Фридриха Вильгельма.

14. Александровский дворец

Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0)

Приезжая в Царское Село, Николай I останавливался в Александровском дворце. А для Николая II он был постоянной резиденцией с 1905 года.

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Александровский дворец был выбран не случайно: именно здесь последний русский император родился. Отсюда в 1917 году он вместе с семьей отправился в Тобольск.

15. Павловский дворец

Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс 'Флорштейн' Федоров (CC BY-SA 4.0)

Императорской резиденцией Павловск стал в 1796 году, когда цесаревич Павел Петрович взошел на престол. Полная противоположность великолепию царскосельского Екатерининского дворца, этот особняк на берегу Славянки выглядел куда скромнее.

IzoeKriv (CC BY-SA 4.0) IzoeKriv (CC BY-SA 4.0)

В его комнатах разместилась обширная коллекция произведений искусства, мебели, керамики, которую Павел с супругой привезли из путешествий по Европе.

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