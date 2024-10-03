Почему почти все российские императрицы имели отчество «Федоровна» или «Алексеевна»?

Нет, их отцов не звали Федор и Александр. Иностранные принцессы получали отчество, когда становились супругами царей. Но почему именно эти?

Во времена Российской империи для укрепления отношений между странами русские цари часто женились на иноземных принцессах, в основном – на немецких и датских. При этом в европейской культуре нет понятия «отчество», хотя обязательно было у российских правителей.

Так откуда оно появлялось у императриц-иностранок? На самом деле ответ прост.

В XVIII веке в России для того, чтобы брак считался законным, было необходимо получить разрешение от церкви и провести обряд по православным традициям. Принцессы должны были принять православие перед коронацией и свадьбой, иначе по закону брак будет считаться недействительным. При крещении им давались новые имена и отчества — иногда их выбирали старшие родственники, а иногда называли в честь семейной иконы.

Однако будущей императрице-иностранке не могли выбирать имя родственники, поскольку они также не были православными. Тогда церковь нашла изящный выход из ситуации.

Причем тут Федор?

Церковь стала нарекать принцесс в честь Феодоровской иконы Божьей матери. По преданиям, эта икона появилась в XIII веке, а затем стала святыней царского дома Романовых.

Феодоровская икона в драгоценном окладе Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Когда в 1613 году отправились в Кострому призывать Михаила Федоровича (первого царя из династии Романовых) на престол, самой крупной святыней Костромы оказалась Феодоровская икона. И хотя источники того времени не упоминают прямо, что кто-то брал эту икону и благословлял ею нового царя, но впоследствии, уже в XVII веке, икона стала упоминаться именно в таком контексте. Например, в «Новом летописце» – летописном источнике, обосновывающим права Романовых на русский престол.

Царь Михаил Фёдорович Иоганн Генрих Ведекинд Иоганн Генрих Ведекинд

К тому же, отправляясь из Костромы в Москву, инокиня Марфа (мать будущего царя) взяла с собой список Феодоровской иконы, который поместили не в Успенском соборе в Москве, а в церкви Рождества Богородицы на Сенях – домовой церкви правителей, находящейся в жилой части Кремля. Кроме того, в течение своего царствования Михаил Федорович неоднократно посылал в Кострому дорогие оклады и подвесы для иконы и вкладывал в костромской Успенский собор, где эта икона находилась. Иными словами, эта икона для Романовых имела огромное значение.

Как это работало?

Сама традиция именования в честь икон восходит к XVII веку. Причем, стать «Федоровной» могла не только иностранная невеста. В конце XVII так изменили отчества невесты царей Петра I и Ивана V – Евдокии Илларионовны Лопухиной и Прасковьи Александровны Салтыковой.

Евдокия Фёдоровна Лопухина, первая жена Петра I Общественное достояние Общественное достояние

Помимо них новые имена и отчества взяли и последующие царицы, имена которых были еще более труднопроизносимым: София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская — Мария Фёдоровна.

Мария Фёдоровна, жена Павла I (до замужества София Вюртембергская) Виже-Лебрен Э./ГМЗ "Петергоф" Виже-Лебрен Э./ГМЗ "Петергоф"

Фридерика Шарлотта Вильгемина Прусская — императрица Александра Фёдоровна.

Александра Федоровна, жена Николая I (до замужества Шарлотта Прусская) Ф.Г. Кюгельхен/Бриджменская библиотека искусств Ф.Г. Кюгельхен/Бриджменская библиотека искусств

Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская — императрица Мария Фёдоровна.

Мария Фёдоровна, жена Александра II (до замужества Мария София Фредерика Дагмар) Генрих фон Ангели/Эрмитаж Генрих фон Ангели/Эрмитаж

Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская — Александра Фёдоровна.

Последняя русская императрица Александра Федоровна (до замужества Алиса Гессен-Дармштадтская) Ягельский А.К. (Ателье «К.Е. фон Ган и Кo») Ягельский А.К. (Ателье «К.Е. фон Ган и Кo»)

Так же при переходе из лютеранства и объявлении его наследником русского престола стал именоваться Петром Федоровичем и внук Петра I – Карл Петер Ульрих.

Петр III Лукас Конрад Пфальдцельт/Эрмитаж Лукас Конрад Пфальдцельт/Эрмитаж

Кто становился «Алексеевной»?

Впрочем, «Федоровна» – не единственное отчество, которое встречалось у императриц российского престола. Еще они были «Алексеевнами».

Первой обладательницей такого отчества стала Екатерина I. До вступления на престол её звали Марта Скавронская, она была второй женой Петра I и по предположениям историков происходила из польской графской семьи. Новое имя она получила в честь своей крёстной матери — Екатерины Алексеевны, сестры императора Петра I.

Екатерина I (Екатерина Алексеевна, вторая жена Петра I. До замужества - Марта Скавронская) Ж.-М. Натье Ж.-М. Натье

А впоследствии цариц часто именовали «Алексеевными» (хоть и далеко не всех), но уже в честь своих предшественниц, например, Екатерина II также была Алексеевна, в честь прошлой царицы, Екатерины I.

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