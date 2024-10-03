Как Сергей Есенин участвовал в Первой мировой войне

Начальство просило Есенина выступить со своими стихами на концертах для раненых.

В армию молодого, но уже довольно известного поэта призвали в январе 1916 года. Благодаря связям своих друзей-литераторов передовой он избежал.

Сергея Александровича направили служить санитаром на Полевой царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны.

Есенин ухаживал за раненными, раздавал им пищу, следил за чистотой и порядком в вагонах, присутствовал на операциях. Несколько раз он на поезде совершал поездки к линии фронта.

30 июня 1916 года поэта переводят в канцелярию поезда в Царское Село заниматься бумажной работой. Вместе с тем он продолжил выполнять обязанности санитара в местном лазарете.

Начальство просило Есенина участвовать в концертах для раненых со своими стихами. Кроме того, 22 июля он выступил перед императрицей и ее дочерьми.

Позже Сергей Александрович писал в своей автобиографии: «Однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия›.

Поэт утверждал, что Февральская революция застала его в одном из дисциплинарных батальонов — туда он «угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя».

В марте 1917 года Есенин самовольно покинул «армию Керенского», которая тогда уже прочно встала на путь деградации и разложения.