3 самых известных патриарха Русской православной церкви

Эти владыки не просто возглавляли церковь в России, они активно участвовали в политике, были миссионерами и реформаторами, и определенно оставили след в истории.

Патриаршество в России пересоздавалось несколько раз. До XVI века Русская церковь была частью Константинопольской, и только в 1588 году с благословения Константинопольского патриарха получила автокефалию (то есть самостоятельность), и в Москве было учреждено патриаршество.

Чрезмерно влияющих на политику царя церковных чиновников решил усмирить Петр I и упразднил патриарший престол, введя светский орган церковного управления. Восстановили патриархию на короткий срок после февральской революции 1917 года, но большевики снова отменили ее. Парадоксальным образом, нынешний Московский патриархат был учрежден при Сталине в 1945 году.

Столь турбулентная история церкви доказывает, насколько сильное влияние она имела на Руси, и насколько власть использовала ее в своих интересах или боролась с ней. Вот три патриарха, которые несомненно оставили свой след в истории не только церкви, но и России.

1. Филарет

годы жизни: 1553/1554-1633, годы патриаршества: 1619-1633

Патриарх Филарет Портрет из «Царского титулярника», 1672 Портрет из «Царского титулярника», 1672

В мирской жизни его звали Федор Романов и у него не было планов становиться ни патриархом, ни тем более монахом. Сын знатного боярина и племянник первой жены Ивана Грозного, он был высоко образованным человеком и московским светским львом.

Однако именно близость к царской семье определила его судьбу. После смерти царя Фёдора Иоанновича, не осталось прямого наследника. По одной из версий Борис Годунов считал будущего Филарета соперником в борьбе за престол – и насильно постриг в монахи, чтобы лишить его такого права.

Возвышение Филарета случилось во время Смутного времени и польской интервенции – Лжедмитрий I освободил опального монаха и сделал митрополитом. Фактически при Лжедмитрии II Филарет исполнял роль патриарха, а потом был взят в плен поляками.

Впоследствии стало понятно, что Филарет, действительно, был очень недалек от того, чтобы стать царем. В 1613 году его сына, Михаила Романова, избрали на царство, и он стал основателем династии Романовых.

Филарета торжественно вернули из плена в 1619 году и он стал законным патриархом. Фактически Филарет был соправителем своего сына Михаила. Он решал многие вопросы, даже подписывал важные государственные бумаги.

2. Никон

годы жизни: 1605—1681, годы патриаршества: 1652-1666

Патриарх Никона с братией Новоиерусалимского монастыря, 1660—1665 Музей «Новый Иерусалим» Музей «Новый Иерусалим»

До патриаршества Никон служил священником, был женат и имел семью. Но его дети умерли, и с горя он ушел в монастырь, где позже стал настоятелем. Новоиспеченных игуменов было принято возить на поклон к царю – и Никон произвел хорошее впечатление на Алексея Михайловича. Тот назначил его на высокую должность в один из московских монастырей и принял в кружок ревнителей благочестия.

Никон часто общался с царем, и когда в 1652 году умер действующий патриарх Иосиф, Алексей Михайлович предложил именно Никону занять этот пост.

Заручившись обещанием государя не вмешиваться в дела церкви, Никон начал проводить масштабную церковную реформу. Он убедил царя в необходимости в первую очередь унифицировать все церковные книги. Так в ходе редактуры имя «Исус» стали писать «Иисус». Также изменился порядок богослужения – в частности, креститься теперь нужно было тремя, а не двумя пальцами, а поклоны до земли Никон заменил поясными.

Из-за реформы произошел церковный раскол. Старообрядцы, то есть те, кто не желал следовать новым правилам, были подвергнуты жесточайшим гонениям. Реформа вызвала недовольство многих высокопоставленных людей. В результате дворцовых интриг и заговоров Никон лишился доверия и милости царя Алексея Михайловича. Церковный совет лишил его патриаршего сана и отправил в ссылку в отдаленный Ферапонтов монастырь.

Уже после смерти царя Алексея Михайловича старого и больного Никона отпустили, и разрешили вернуться в свою вотчину – подмосковный Новоиерусалимский монастырь. Но бывший патриарх скончался по дороге, не доехав до своей Голгофы.

3. Тихон

годы жизни: 1865-1925, годы патриаршества: 1917-1925

Патриарх Московский и всея России Тихон Общественное достояние Общественное достояние

Товарищи по Петербургской духовной академии в шутку называли Василия Беллавина «патриархом», вряд ли всерьез предполагая, что он может им стать. Ведь в конце XIX века, когда он учился в семинарии и получал степень кандидата богослова, патриаршество в России уже почти два века не существовало.

Упразднил эту должность и весь институт Петр I, вместо него церковью стал управлять Священный Синод. Его главой был светский чиновник, по сути еще один министр.

Судьба Тихона достойна голливудской экранизации. Он постригся в монахи в 1891 году, был преподавателем семинарии, рос по церковной служебной лестнице. А в 1898 году его назначили епископом на Аляску, и он так хорошо справлялся с миссионерской деятельностью, что он стал Североамериканским архиепископом. Тихон весьма активно развивал православную церковь в США, перенес кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк, открывал новые храмы, семинарии и монастыри. В Россию вернулся только в 1907 году – и даже встречал императорскую семью во время празднования 300-летия Дома Романовых.

Когда после февральской революции 1917 года патриаршество восстановили, то церковный собор избрал на эту должность именно Тихона. В 1922 году советская власть арестовала патриарха, открыто осудившего большевиков, кровопролитие и Гражданскую войну. Под активным влиянием НКВД среди духовенства начался раскол – одни встали на сторону Тихона, а другие потребовали лишения его сана - что и произошло в 1923 году. Из-за всех потрясений спустя два года бывший патриарх ушел из жизни.

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