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7 крупнейших городов Московской области

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Узнай Россию
Виды Красногорска.

Виды Красногорска.

VvoeVale/Getty Images
Города вокруг Москвы стремительно растут. Здесь строят высокие жилые дома и магистрали, чтобы люди могли быстрее добраться до столицы.

Всего в Московской области живет более 8,6 млн человек. Большинство – в ближайших к столице городах. Вот самые крупные из них. 

1. Балашиха (530 311)

KeVeR/Getty Images

Самый большой город Подмосковья расположен к востоку от Москвы. Несколько лет назад он даже был признан самым быстрорастущим городом Европы. 

Поселок на этом месте был основан в 1830 году при суконной фабрике, а городом он стал в советские годы. Сегодня здесь работают заводы по производству различных деталей для авиации и других отраслей промышленности. Фабрика, с которой начался город в XIX веке сегодня – модное общественное пространство и арт-квартал

2. Подольск (312 911)

HomoCosmicos/Getty Images

Второй по величине город находится на юге Москвы. Ему уже несколько веков, и здесь есть не только жилые массивы и промышленные кварталы, но и исторические достопримечательности. Например, в Подольске находится один из самых необычных православных храмов мира – Церковь Знамения Пресвятой Богородицы  (1690—1704 годы), построенная в стиле барокко.

3. Химки (256 684)

Mazaev Anton/Getty Images

Большой город на севере Москвы до начала XX века состоял из деревень и дачных участков. В советские годы здесь построили авиационный завод, который и дал развитие городу. Сегодня здесь, кроме прочего, много крупных торговых центров и кварталов с новостройками. А рядом находится самый большой аэропорт Москвы Шереметьево.

4. Мытищи (275 313)

Legion Media

В Мытищах еще в 1804 году заработал первый в России водопровод, который соединял село в Москвой. Поэтому на гербе города можно увидеть акведук. 

Город известен еще и благодаря своим жостовским подносам, по имени деревни по соседству. 

5. Люберцы (236 339)

Elena Odareeva/Getty Images

Люди здесь постоянно живут с XVII века, а после запуска железной дороги в середине XIX века, здесь быстро стала развиваться промышленность и торговля, расти население. В советские годы появились и авиационные предприятия. Сегодня в Люберцах еще и огромное количество новостроек, ведь отсюда удобно добираться до центра Москвы.

6. Королев (226 007)

Legion Media

Это наукоград, названный в честь конструктора космических ракет Сергея Королева. За время своего существования город так разросся, что поглотил еще один город Юбилейный и стал одним из самых крупных в Подмосковье. 

7. Красногорск (193 127)

Сергей Карпухин/TASS

Это молодой город с большим количеством новых жилых районов. Здесь есть станция метро «Мякинино», по которой можно доехать до центра Москвы. 

При этом в округе Красногорска несколько старинных дворянских усадеб и парков, куда приезжают отдыхать москвичи. Самая известная усадьба – «Архангельское», принадлежавшая князьям Юсуповым. 

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