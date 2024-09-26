7 крупнейших городов Московской области

Города вокруг Москвы стремительно растут. Здесь строят высокие жилые дома и магистрали, чтобы люди могли быстрее добраться до столицы.

Всего в Московской области живет более 8,6 млн человек. Большинство – в ближайших к столице городах. Вот самые крупные из них.

1. Балашиха (530 311)

KeVeR/Getty Images KeVeR/Getty Images

Самый большой город Подмосковья расположен к востоку от Москвы. Несколько лет назад он даже был признан самым быстрорастущим городом Европы.

Поселок на этом месте был основан в 1830 году при суконной фабрике, а городом он стал в советские годы. Сегодня здесь работают заводы по производству различных деталей для авиации и других отраслей промышленности. Фабрика, с которой начался город в XIX веке сегодня – модное общественное пространство и арт-квартал.

2. Подольск (312 911)

HomoCosmicos/Getty Images HomoCosmicos/Getty Images

Второй по величине город находится на юге Москвы. Ему уже несколько веков, и здесь есть не только жилые массивы и промышленные кварталы, но и исторические достопримечательности. Например, в Подольске находится один из самых необычных православных храмов мира – Церковь Знамения Пресвятой Богородицы (1690—1704 годы), построенная в стиле барокко.

3. Химки (256 684)

Mazaev Anton/Getty Images Mazaev Anton/Getty Images

Большой город на севере Москвы до начала XX века состоял из деревень и дачных участков. В советские годы здесь построили авиационный завод, который и дал развитие городу. Сегодня здесь, кроме прочего, много крупных торговых центров и кварталов с новостройками. А рядом находится самый большой аэропорт Москвы Шереметьево.

4. Мытищи (275 313)

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В Мытищах еще в 1804 году заработал первый в России водопровод, который соединял село в Москвой. Поэтому на гербе города можно увидеть акведук.

Город известен еще и благодаря своим жостовским подносам, по имени деревни по соседству.

5. Люберцы (236 339)

Elena Odareeva/Getty Images Elena Odareeva/Getty Images

Люди здесь постоянно живут с XVII века, а после запуска железной дороги в середине XIX века, здесь быстро стала развиваться промышленность и торговля, расти население. В советские годы появились и авиационные предприятия. Сегодня в Люберцах еще и огромное количество новостроек, ведь отсюда удобно добираться до центра Москвы.

6. Королев (226 007)

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Это наукоград, названный в честь конструктора космических ракет Сергея Королева. За время своего существования город так разросся, что поглотил еще один город Юбилейный и стал одним из самых крупных в Подмосковье.

7. Красногорск (193 127)

Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Это молодой город с большим количеством новых жилых районов. Здесь есть станция метро «Мякинино», по которой можно доехать до центра Москвы.

При этом в округе Красногорска несколько старинных дворянских усадеб и парков, куда приезжают отдыхать москвичи. Самая известная усадьба – «Архангельское», принадлежавшая князьям Юсуповым.

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