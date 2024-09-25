5 лучших российских исторических фильмов

Юный офицер Петр Гринев прибывает на службу в небольшую отдаленную крепость, где влюбляется в дочь коменданта. Однако счастью молодых мешает начавшееся восстание казаков и крестьян под руководством Емельяна Пугачева, утопившее в крови юг Российской империи.
Фильм снимали по мотивам исторического романа Александра Пушкина «Капитанская дочка» и его исторического исследования «История Пугачева». Создатели с большим вниманием отнеслись к воссозданию антуража XVIII века, костюмам, оружию и предметам быта той эпохи.
Их старания не прошли даром. Фильм выиграл несколько наград фестиваля «Кинотавр» и кинопремии «Ника», а также номинировался на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
В тылу советских войск на территории освобожденной Белоруссии действуют немецкие агенты. Они стараются сорвать готовящееся масштабное советское наступление в Прибалтике. Контрразведчикам СМЕРШ капитана Павла Алехина приказано как можно скорее устранить эту угрозу.
Российско-белорусский фильм по роману Владимира Богомолова «Момент истины» получил хорошие отзывы как от критиков, так и от рядового зрителя. Похвалили его и в ФСБ, признав наиболее достоверной экранизацией деятельности российского (советского) контрразведчика.
Этот совместный российско-казахстанско-немецкий фильм рассказывает историю жизни Темучина до того, как он стал могущественным Чингисханом. В 2008 году Казахстан выдвинул его на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако награду картина не получила.
Режиссер Сергей Бодров планировал снять трилогию, однако проект заморожен до сих пор.
Пограничная Брестская крепость первой попала под удар немецких войск 22 июня 1941 года. Ее гарнизон быстро оказался отрезанным от основных сил. Тем не менее, оказавшиеся в ловушке разрозненные группы советских солдат и пограничников даже не думали о капитуляции…
Совместный российско-белорусский фильм снимали на территории самой Брестской крепости. В процессе съемок здесь обнаружили неразорвавшиеся снаряды времен войны и останки советских солдат – их перезахоронили на местном мемориальном кладбище.
18 марта 1965 года космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Вот только выйти тогда оказалось мало, нужно было еще постараться вернуться на Землю живым. С этим как раз возникли проблемы…
Консультантами картины стали сам Леонов и один из руководителей того исторического полета — Виктор Благов. Съемочной группе разрешили воссоздать дизайн космических кораблей, а вот доступ к их засекреченному внутреннему устройству киноделам получить не удалось.
«В этом фильме есть фантастический и очень страшный кульминационный блок сцен в открытом космосе, есть выдающиеся актерские работы и похвальная точность деталей. Это вообще неожиданно для русского кинопрома складное и по-настоящему захватывающее кино…» — писал о «Времени первых» кинокритик Ярослав Забалуев.