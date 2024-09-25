5 лучших российских исторических фильмов

Кровопролитные крестьянские восстания, монгольские завоевания, Великая Отечественная война и покорение космоса — все это вы увидите в этих картинах.

1. «Русский бунт» (2000 г.)

Александр Прошкин/НТВ-Профит, 2000 Александр Прошкин/НТВ-Профит, 2000

Юный офицер Петр Гринев прибывает на службу в небольшую отдаленную крепость, где влюбляется в дочь коменданта. Однако счастью молодых мешает начавшееся восстание казаков и крестьян под руководством Емельяна Пугачева, утопившее в крови юг Российской империи.

Фильм снимали по мотивам исторического романа Александра Пушкина «Капитанская дочка» и его исторического исследования «История Пугачева». Создатели с большим вниманием отнеслись к воссозданию антуража XVIII века, костюмам, оружию и предметам быта той эпохи.

Их старания не прошли даром. Фильм выиграл несколько наград фестиваля «Кинотавр» и кинопремии «Ника», а также номинировался на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

2. «В августе 44-го» (2001 г.)

Михаил Пташук/Беларусьфильм, 2001 Михаил Пташук/Беларусьфильм, 2001

В тылу советских войск на территории освобожденной Белоруссии действуют немецкие агенты. Они стараются сорвать готовящееся масштабное советское наступление в Прибалтике. Контрразведчикам СМЕРШ капитана Павла Алехина приказано как можно скорее устранить эту угрозу.

Российско-белорусский фильм по роману Владимира Богомолова «Момент истины» получил хорошие отзывы как от критиков, так и от рядового зрителя. Похвалили его и в ФСБ, признав наиболее достоверной экранизацией деятельности российского (советского) контрразведчика.

3. «Монгол» (2007 г.)

Сергей Бодров-ст./Кинокомпания «СТВ», 2007 Сергей Бодров-ст./Кинокомпания «СТВ», 2007

Этот совместный российско-казахстанско-немецкий фильм рассказывает историю жизни Темучина до того, как он стал могущественным Чингисханом. В 2008 году Казахстан выдвинул его на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако награду картина не получила.

Режиссер Сергей Бодров планировал снять трилогию, однако проект заморожен до сих пор.

4. «Брестская крепость» (2010 г.)

Александр Котт/«Беларусьфильм», 2010 Александр Котт/«Беларусьфильм», 2010

Пограничная Брестская крепость первой попала под удар немецких войск 22 июня 1941 года. Ее гарнизон быстро оказался отрезанным от основных сил. Тем не менее, оказавшиеся в ловушке разрозненные группы советских солдат и пограничников даже не думали о капитуляции…

Совместный российско-белорусский фильм снимали на территории самой Брестской крепости. В процессе съемок здесь обнаружили неразорвавшиеся снаряды времен войны и останки советских солдат – их перезахоронили на местном мемориальном кладбище.

5. «Время первых» (2017 г.)

Дмитрий Киселёв/Bazelevs, 2017 Дмитрий Киселёв/Bazelevs, 2017

18 марта 1965 года космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Вот только выйти тогда оказалось мало, нужно было еще постараться вернуться на Землю живым. С этим как раз возникли проблемы…

Консультантами картины стали сам Леонов и один из руководителей того исторического полета — Виктор Благов. Съемочной группе разрешили воссоздать дизайн космических кораблей, а вот доступ к их засекреченному внутреннему устройству киноделам получить не удалось.

«В этом фильме есть фантастический и очень страшный кульминационный блок сцен в открытом космосе, есть выдающиеся актерские работы и похвальная точность деталей. Это вообще неожиданно для русского кинопрома складное и по-настоящему захватывающее кино…» — писал о «Времени первых» кинокритик Ярослав Забалуев.