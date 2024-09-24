Как русский изобретатель Павел Яблочков осветил всю Европу

Одним из создателей первого электрического освещения по праву можно считать Павла Яблочкова. Именно он впервые осветил улицы Европы, а затем и российских городов.

«Свечи Яблочкова» - это выражение в конце XIX века знал каждый человек, интересовавшийся техникой. Изобретение русского ученого взбудоражило умы от Лондона до Лос-Анджелеса. Его так называемые «свечи» за первые два года существования осветили все крупные города мира. Парижскую Оперу, Лувр, большой театр Шатле, мост через реку Темзу, порт Гавр и Лондонский театр, Большой театр в Петербурге, дворцы шаха персидского, дворцы короля Камбоджи… Везде стояли русские «свечи».

Кто такой Яблочков

Павел Яблочков родился в 1847 году в Саратовской губернии. Сведений о его детстве сохранилось немного, однако известно, что он с раннего возраста отличался любопытством и хорошими способностями к конструированию.

П. Н. Яблочков, выпускник Инженерного училища (1866) Общественное достояние Общественное достояние

Получив домашнее образование, Павел учился в Саратовской гимназии, а затем отправился в Военно-инженерное училище в Санкт-Петербурге. Именно на военном поприще он изучал волнующую его тему – электричество.

Правда, этот интерес Яблочкова в те годы мало кто разделял. Консервативная военная среда не принимала подобных экспериментов, и 25-летний Яблочков ушел в отставку. Он стал электротехником. Вместе с единомышленником и другом Николаем Глуховым они открыли в Москве мастерскую. Друзья планировали брать коммерческие заказы на изготовление электрических приборов. Попутно Яблочков продолжал эксперименты.

Однажды он увидел, как два угольных электрода случайно коснулись друг друга в электролитической ванной, и вспыхнула яркая электрическая дуга. Это натолкнуло его на проект дуговой лампы без регулятора, сейчас известной как «свеча Яблочкова».

Свечи Яблочкова Getty Images Getty Images

Вот только с коммерческими заказами у друзей не ладилось. Ученый был слишком увлечен экспериментами, а не продажами – и мастерская разорилась. Чтобы как-то исправить финансовое положение, Яблочков собрался в Америку на Филадельфискую выставку, продвигать свои изобретения. Однако средств хватило только на Париж.

Русский свет во Франции

Во Франции Яблочков посетил мастерскую часов фирмы Абрахама-Луи Бреге. Павел показал ему свое изобретение (тогда он также работал над электромагнитом), и предприниматель предложил ему работу.

Освещение мьюзик-холла в парижской Опере Общественное достояние Общественное достояние

В 1876 году в Великобритании проходила Лондонская выставка физических приборов, на которую отправили Яблочкова в качестве представителя фирмы Бреге. Там он впервые показал миру свою электрическую свечу, на которую впоследствии получил патент. Новость об изобретении «русского света» мгновенно ушла в тираж. К слову, именно это выражение по желанию самого Яблочкова было выгравировано на всех его фонарях.

Сам Луи Бреге на удивление не стал продвигать электрическую свечу, однако познакомил Яблочкова с Огюстом Денейрузом, французским изобретателем, который увидел в этом огромный потенциал. Денейруз взял на себя коммерческие вопросы, пиар нового изобретения и продажи по всему миру, а Яблочков следил за процессом и продолжал дорабатывать свое устройство. А дорабатывать было что.

Освещение парижского ипподрома - 128 свечей Яблочкова Общественное достояние Общественное достояние

Первая версия «свечи» горела около часа. Ученый увеличил это время в два раза. Это стало сопоставимо со временем «работы» обычной свечи, но дуговые лампы были невероятно яркими и более надежными. Сгоревшие элементы «свечи» поначалу заменяли фонарщики, но затем Яблочков создал конструкцию, которая меняла сгоревшие лампы автоматически.

Короткая эпоха

Успех «свечей» вскружил голову Яблочкову. В 1878 году изобретатель решил перенести производство «свечей» в Россию и поверил, что дело очень прибыльное. Он и его товарищи выкупили право на изготовление ламп у компании Денейруза за один миллион франков. Причем большую часть этой суммы внес сам изобретатель, продав все свои акции компании. Так появилась организация с очень длинным названием «Товарищество на вере электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов — П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко». Эти лампы осветили площадь перед Александринским театром, Дворцовый Мост и Гостиный двор в Петербурге, а также появились на военных судах и заводах.

Лампа по свечей Яблочкова Getty Images Getty Images

И все же развить успешное предприятие в России Яблочкову так и не удалось по многим причинам. В России массовую электризацию городов с помощью «свечей» не поддержали городские власти (у них уже был контракт на газовые лампы). Кроме того, многие запчасти для ламп приходилось заказывать из-за границы, поскольку в России того времени не хватало технического оснащения.

Но куда более веская причина короткой эпохи «свечей» – лампы накаливания. «Свечи Яблочкова» не выдержали конкуренции с детищем Томаса Эдисона и лампой накаливания другого российского ученого, Александра Лодыгина. Лампы накаливания очень скоро сравнялись по яркости со «свечами», но стоили дешевле и могли работать 1000 часов и более.

Первые электрические лампы, слева направо: свеча Яблочкова, лампа накаливания Джозефа Суона и лампочка Томаса Эдисона Getty Images Getty Images

Павлу Яблочкову ничего другого не осталось, как заниматься другими исследованиями электричества. Он часто ездил из Франции в Россию, но нигде не мог найти себе места, так как славу известного изобретателя на родине он уже потерял, а в компании Денейруза, в которой все еще числился, не имел ни акций, ни влияния.

Напряженные поездки и постоянная работа над изобретениями подорвала здоровье Яблочкова еще больше — он пережил два инсульта.

Под конец своей карьеры в 1892 году он окончательно вернулся на родину. Там у него остались лишь самые преданные друзья и родственники. Он остановился в гостинице «Центральные номера», которая считалась одной из самых дешевой в городе. В своем номере Яблочков оборудовал маленькую лабораторию и до конца жизни продолжал работу над своими изобретениями, в частности над проектом освещения Саратова. Однако завершить свою работу он не успел.

Павел Яблочков Общественное достояние/Sputnik Общественное достояние/Sputnik

В 1894 году Яблочков умер, а похоронили его в семейном склепе на церковном кладбище на окраине села Сапожок (Саратовская область).

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