Самые старые деревья России

В Крыму немало деревьев-старожилов, но самым древним считается маслина Геродота, растущая в Никитском ботаническом саду. Ее возраст, по разным оценкам, составляет не менее 700-800 лет, а по некоторым данным и все тысячу! В высоту маслина достигает 12 метров, «обнять» ее одному человеку точно не получится: обхват дерева - 8,8 метров.
По легенде, взобравшись на этот дуб, в 1774 году Емельян Пугачев смотрел на горящую Казань. Тогда он, наверное, был совсем невелик, а сейчас вымахал до 26 метров! По оценкам специалистов, дубу 424 года. Вскарабкаться на него сегодня вряд ли получится, но посмотреть на великана могут все, кто окажется в национальном парке «Марий Чондра».
Одна из самых известных достопримечательностей Белогорского района Крыма – раскидистый Суворовский дуб. Его возраст – около 700-800 лет. Под ним, по одной из версий, Суворов в 1777 году вел переговоры с посланниками турецкого султана. По другой же, черешчатый дуб с четырьмя стволами посадили на месте гибели четырех половецких воинов. Отсюда и другое его название - «Четыре брата».
Еще один дуб-долгожитель произрастает в Ладушкине Калининградской области. Ему, по оценкам специалистов проекта «Росдрево», 262 года, но местные жители считают, что оно намного старше и ему никак не меньше 800. Обхват ствола у дуба - 1,3 метра, а высота - 17 метров. Дерево – настоящая ботаническая легенда: его изображение даже поместили на герб города.
Дубрава в роще Вознесенского государева сада в Коломенском по легенде была высажена еще Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве. Возраст двенадцати деревьев, как считают ученые, более 600 лет. Немало сторонников и у версии, что дубы эти значительно старше – и были когда-то частью рощи у капища языческого бога Перуна.
Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» составили свой рейтинг самых старых деревьев страны. По его данным, долгожителем считается лиственница «Страж Ольхона», растущая на Байкале – ей 781 год!
Здесь же, на острове Ольхон, находится еще одно реликтовое дерево – сосна «Одинокий воин», которому 610 лет. Ее высота составляет 15 метров. Исследователи подчеркивают, что такие деревья считаются особо почитаемыми у бурятов.
В кедровых лесах Хакасии ученые обнаружили дерево возрастом 757 лет. Ее рост - 31 метр, а диаметр ствола - 1,41 метра. Дерево считалось священным, его ветки использовали в качестве оберега. А в местных легендах кедры связывают с бессмертием. Есть и пословицы о кедре: «В ельнике — трудиться, в березняке — веселиться, в кедраче — Богу молиться».
На Святой горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря растет дуб, который был свидетелем того, как строили обитель. Ему, как считают ученые, 602 года. В документах, рассказывающих об истории монастыря, встречаются упоминания о монахах, которые молились под тремя дубами на Святой горке.
На территории дагестанского села Нижний Катрух когда-то был лес Ханун меше - «Ханский лес». Местным жителям было строжайше запрещено что-либо делать со здешними деревьями. Видимо, благодаря этому здесь сохранились долгожители – например, дуб, чей возраст составляет 512 лет.
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