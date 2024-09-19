Самые старые деревья России

По человеческим меркам они практически вечные: этим деревьям по несколько сотен лет, а возраст некоторых перевалил за полтысячелетия.

Рекордсмены

1. Маслина Геродота

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В Крыму немало деревьев-старожилов, но самым древним считается маслина Геродота, растущая в Никитском ботаническом саду. Ее возраст, по разным оценкам, составляет не менее 700-800 лет, а по некоторым данным и все тысячу! В высоту маслина достигает 12 метров, «обнять» ее одному человеку точно не получится: обхват дерева - 8,8 метров.

2. Дуб Пугачева

Юрий Простяков/Sputnik Юрий Простяков/Sputnik

По легенде, взобравшись на этот дуб, в 1774 году Емельян Пугачев смотрел на горящую Казань. Тогда он, наверное, был совсем невелик, а сейчас вымахал до 26 метров! По оценкам специалистов, дубу 424 года. Вскарабкаться на него сегодня вряд ли получится, но посмотреть на великана могут все, кто окажется в национальном парке «Марий Чондра».

3. Суворовский дуб

olegkozyrev/Getty Images olegkozyrev/Getty Images

Одна из самых известных достопримечательностей Белогорского района Крыма – раскидистый Суворовский дуб. Его возраст – около 700-800 лет. Под ним, по одной из версий, Суворов в 1777 году вел переговоры с посланниками турецкого султана. По другой же, черешчатый дуб с четырьмя стволами посадили на месте гибели четырех половецких воинов. Отсюда и другое его название - «Четыре брата».

4. Дуб из Ладушкина

Сергей Шанин (CC BY-SA 4.0) Сергей Шанин (CC BY-SA 4.0)

Еще один дуб-долгожитель произрастает в Ладушкине Калининградской области. Ему, по оценкам специалистов проекта «Росдрево», 262 года, но местные жители считают, что оно намного старше и ему никак не меньше 800. Обхват ствола у дуба - 1,3 метра, а высота - 17 метров. Дерево – настоящая ботаническая легенда: его изображение даже поместили на герб города.

5. Дубрава в Коломенском

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Дубрава в роще Вознесенского государева сада в Коломенском по легенде была высажена еще Дмитрием Донским после победы в Куликовской битве. Возраст двенадцати деревьев, как считают ученые, более 600 лет. Немало сторонников и у версии, что дубы эти значительно старше – и были когда-то частью рощи у капища языческого бога Перуна.

Рейтинг самых древних

1. «Страж Ольхона»

Гала Сибирякова, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Гала Сибирякова, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» составили свой рейтинг самых старых деревьев страны. По его данным, долгожителем считается лиственница «Страж Ольхона», растущая на Байкале – ей 781 год!

2. «Одинокий воин»

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Здесь же, на острове Ольхон, находится еще одно реликтовое дерево – сосна «Одинокий воин», которому 610 лет. Ее высота составляет 15 метров. Исследователи подчеркивают, что такие деревья считаются особо почитаемыми у бурятов.

3. Хакасский кедр

сайт правительства Хакасии сайт правительства Хакасии

В кедровых лесах Хакасии ученые обнаружили дерево возрастом 757 лет. Ее рост - 31 метр, а диаметр ствола - 1,41 метра. Дерево считалось священным, его ветки использовали в качестве оберега. А в местных легендах кедры связывают с бессмертием. Есть и пословицы о кедре: «В ельнике — трудиться, в березняке — веселиться, в кедраче — Богу молиться».

4. Псковский дуб

rosdrevo.ru rosdrevo.ru

На Святой горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря растет дуб, который был свидетелем того, как строили обитель. Ему, как считают ученые, 602 года. В документах, рассказывающих об истории монастыря, встречаются упоминания о монахах, которые молились под тремя дубами на Святой горке.

5. Дагестанский дуб

Горбунова М.С. (CC BY-SA 4.0) Горбунова М.С. (CC BY-SA 4.0)

На территории дагестанского села Нижний Катрух когда-то был лес Ханун меше - «Ханский лес». Местным жителям было строжайше запрещено что-либо делать со здешними деревьями. Видимо, благодаря этому здесь сохранились долгожители – например, дуб, чей возраст составляет 512 лет.

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