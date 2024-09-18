Московская сторожевая: великан-защитник

Великолепный сторож, гигант, готовый встать на защиту – все это про московскую сторожевую собаку. Она с равным успехом может нести караульную и сторожевую службу, быть преданным компаньоном своему хозяину.

Армен Тер-Месропян/Sputnik Армен Тер-Месропян/Sputnik

История породы началась после Великой Отечественной войны. В знаменитом питомнике “Красная звезда” (именно здесь вывели русского черного терьера), занялись созданием еще одной породы.

Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

Она должна была быть крупной, мощной, неприхотливой, хорошо поддающейся дрессировке и способной выполнять караульные и сторожевые задачи в разных климатических условиях – как в Сибири, так и в Средней Азии.

Вячеслав Бобков/Sputnik Вячеслав Бобков/Sputnik

Предками московской сторожевой стали кавказские и восточно-европейские овчарки, сенбернары и русские пегие гончие, ньюфаундленды и их метисы. К середине 1950-х кинологам удалось получить породную группу с узнаваемым типом. В 1958-м был утвержден первый породный стандарт, а в 1985 московская сторожевая признана породой.

Edmontcz (CC BY-SA 4.0) Edmontcz (CC BY-SA 4.0)

Это крупные собаки (их рост не меньше 72-78 см, а вес - от 45 кг) с массивной головой и широким хвостом. Несмотря на суровый вид, “сторожа” не проявляют немотивированную агрессию. Густая длинная шерсть защищает их от холода. А пятнистый рыже-пегий окрас и темные “очки” на морде придают торжественный вид.

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