Московская сторожевая: великан-защитник

История породы началась после Великой Отечественной войны. В знаменитом питомнике “Красная звезда” (именно здесь вывели русского черного терьера), занялись созданием еще одной породы.
Она должна была быть крупной, мощной, неприхотливой, хорошо поддающейся дрессировке и способной выполнять караульные и сторожевые задачи в разных климатических условиях – как в Сибири, так и в Средней Азии.
Предками московской сторожевой стали кавказские и восточно-европейские овчарки, сенбернары и русские пегие гончие, ньюфаундленды и их метисы. К середине 1950-х кинологам удалось получить породную группу с узнаваемым типом. В 1958-м был утвержден первый породный стандарт, а в 1985 московская сторожевая признана породой.
Это крупные собаки (их рост не меньше 72-78 см, а вес - от 45 кг) с массивной головой и широким хвостом. Несмотря на суровый вид, “сторожа” не проявляют немотивированную агрессию. Густая длинная шерсть защищает их от холода. А пятнистый рыже-пегий окрас и темные “очки” на морде придают торжественный вид.
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