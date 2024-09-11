Почему чижик-пыжик пьет на Фонтанке?

«Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил». Слышали такую песенку? А может, даже видели ему памятник в Петербурге? Легенда говорит, что посвящен он вовсе не птичке.

Вадим Жернов/Sputnik Вадим Жернов/Sputnik

В XIX веке на набережной реки Фонтанки располагалось Императорское училище правоведения.

Императорское училище правоведения. «Шерер, Набгольц и Кº», Н. Ольшевский/Архив Александра Николаевича Одинокова «Шерер, Набгольц и Кº», Н. Ольшевский/Архив Александра Николаевича Одинокова

Студенты носили зеленые мундиры с желтыми петлицами, а зимой – пыжиковые шапки (то есть из оленьего меха).

Современный вид здания училища. Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Есть городская легенда, что студентов из-за сходства окраса обмундирования с цветами оперения чижа прозвали «чижиками-пыжиками».

А. Алехин в форме и шапке «чижика-пыжика». Н. Л. Пашенный. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты Н. Л. Пашенный. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты

А песенку про них сочинили в народе, ведь они любили вечерами посидеть в трактирах и потом гулять навеселе по набережной. Авторы песни неизвестны. Правда, по другой версии, похожая песенка была на слуху в городе еще до училища.

С. К. Зарянко. Зал училища правоведения с группами учителей и воспитанников, 1840. Общественное достояние Общественное достояние

Памятник же «герою» появился в 1994 году и стал одним из неофициальных символом Петербурга.

Выпускники училища, 1859. Общественное достояние Общественное достояние

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