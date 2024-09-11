Почему чижик-пыжик пьет на Фонтанке?

В XIX веке на набережной реки Фонтанки располагалось Императорское училище правоведения.
Императорское училище правоведения.«Шерер, Набгольц и Кº», Н. Ольшевский/Архив Александра Николаевича Одинокова
Студенты носили зеленые мундиры с желтыми петлицами, а зимой – пыжиковые шапки (то есть из оленьего меха).
Современный вид здания училища.Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)
Есть городская легенда, что студентов из-за сходства окраса обмундирования с цветами оперения чижа прозвали «чижиками-пыжиками».
А. Алехин в форме и шапке «чижика-пыжика».Н. Л. Пашенный. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты
А песенку про них сочинили в народе, ведь они любили вечерами посидеть в трактирах и потом гулять навеселе по набережной. Авторы песни неизвестны. Правда, по другой версии, похожая песенка была на слуху в городе еще до училища.
С. К. Зарянко. Зал училища правоведения с группами учителей и воспитанников, 1840.Общественное достояние
Памятник же «герою» появился в 1994 году и стал одним из неофициальных символом Петербурга.
Выпускники училища, 1859.Общественное достояние
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