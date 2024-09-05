5 голливудских звезд, лучше всего сыгравших персонажей русской литературы

Зрители в России очень щепетильно относятся к западным экранизациям классических романов, но эти иностранные актеры прекрасно справились с трудной задачей.

1. Джуд Лоу – снайпер Василий Зайцев в фильме «Враг у ворот» и Каренин в «Анне Карениной»

На счету этого актера сразу две «русских» роли, так что зрители уже начали угадывать в лице британца славянские черты.

Кадр из фильма «Враг у ворот» Жан-Жак Анно/Mandalay Pictures, Repérage Films, 2001 Жан-Жак Анно/Mandalay Pictures, Repérage Films, 2001

Большой успех принесла актеру роль снайпера Василия Зайцева в голливудском фильме «Враг у ворот» (2001). Картина повествует о битве за Сталинград и основана на автобиографических записках самого героя. Мастерски сыграна психологическая сцена снайперской дуэли Зайцева и стрелка вермахта. Хотя в России этот фильм не слишком любят, критикуя за штампы и очернение образа Красной армии, к роли Джуда Лоу у русских претензий нет.

Кадр из фильма «Анна Каренина» Джо Райт/Working Title Films, 2012 Джо Райт/Working Title Films, 2012

Вторая прекрасная «русская роль» – Алексей Каренин в театрализованной экранизации Джо Райта 2012 года. Именно роль Лоу впервые заставила сместить фокус со страдающей Анны на ее мужа, Каренина, который оказался не таким плохим человеком!

2. Кира Найтли – Анна Каренина и Лара Антипова в сериале «Доктор Живаго»

Найтли зарекомендовала себя как актриса, идеально подходящая для экранизаций классической литературы и особенно романов XIX века.

Кадр из сериала «Доктор Живаго» Джакомо Кампиотти/Granada Television, 2002 Джакомо Кампиотти/Granada Television, 2002

Еще до «Пиратов Карибского моря» она очень тонко передала роль и характер Лары в мини-сериале «Доктор Живаго» (2002) и приятно удивила образом с русской косой. Партнером Киры по драме времен Гражданской войны в России стал актер Ханс Мэтисон. Многим русским зрителям он пришелся даже больше по душе, чем легендарный Омар Шариф в экранизации 1965 года.

Кадр из фильма «Анна Каренина» Джо Райт/Working Title Films, 2012 Джо Райт/Working Title Films, 2012

После блестящей роли в «Гордости и предубеждении» (2005), Кира также сыграла главную русскую женскую роль - «Анну Каренину» в фильме 2012 году, в паре с Джудом Лоу. Она так мастерски перевоплотилась в роль, задуманную Толстым, что ужасно раздражала зрителя (из-за чего у всех вызвал сочувствие именно Каренин).

3. Дэниел Рэдклифф – врач Владимир Бомгард в сериале «Записки юного врача»

Кадр из сериала «Записки юного врача» Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп/Big Talk Productions, 2012 Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп/Big Talk Productions, 2012

Мини-сериал «Записки юного врача» (2012) по мотивам автобиографических рассказов Михаила Булгакова перенес зрителя в немного клюквенную русскую глубинку. Получилась одновременно и драма, и черная комедия, где комичный элемент добавляла цыганская музыка. Это была одна из первых не гаррипоттеровских ролей, и зрители по всему миру (а особенно русские) были приятно удивлены комическому таланту Рэдклиффа и широте его актерской палитры.

4. Пол Дано – Пьер Безухов в сериале «Война и мир»

Кадр из сериала «Война и мир» Том Харпер/BBC, 2016 Том Харпер/BBC, 2016

Британский мини-сериал «Война и мир» 2016 года пришелся по вкусу росскийским зрителям. Запомнилась и Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову, и Джеймс Нортон в роли Андрея Болконского. Но особенно точно передал роль трепетного Пьера Безухова (альтер эго автора) американский актер Пол Дано.

5. Рэйф Файнс – Онегин и Михаил Ракитин в фильме «Две женщины»

Культового британского актера в России воспринимают почти как своего. Звезда«Списка Шиндлера»,«Английского пациента» и наконец Волан-де-Морт из «Гарри Поттера» русским зрителям запомнился по ролям в экранизациях классической литературы.

Кадр из фильма «Онегин» Марта Файнс/7 Arts International, 1999 Марта Файнс/7 Arts International, 1999

Еще в 1999 году Файнс сыграл главную роль в фильме «Онегин». Немного расстроило русских зрителей, что в экранизации романа в стихах Пушкина не прозвучало собственно стихов - весь текст был переложен в прозе. Однако порадовала тонкая метаморфоза Файнса из угрюмного и холодного Онегина во влюбленного и растерянного.

Кадр из фильма «Две женщины» Вера Глаголева/Film Base Berlin, 2014 Вера Глаголева/Film Base Berlin, 2014

Второй «русской» ролью стало участие в фильме «Две женщины» (2014) режиссера Веры Глаголевой. В экранизации пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне» Рэйф Файнс сыграл c преимущественно российским актерским составом. И специально для роли учил русский язык, хоть его в итоге и переозвучили.

Кадр из фильма «Нуреев. Белый ворон» Рэйф Файнс/BBC Films, 2018 Рэйф Файнс/BBC Films, 2018

Кстати, интерес к русской культуре у Файнса всегда был огромен, и в 2018 году он выступил режиссером и продюсером фильма «Нуреев. Белый ворон», где и сам сыграл балетного преподавателя у легендарного танцора.

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