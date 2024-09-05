5 голливудских звезд, лучше всего сыгравших персонажей русской литературы

На счету этого актера сразу две «русских» роли, так что зрители уже начали угадывать в лице британца славянские черты.
Кадр из фильма «Враг у ворот»Жан-Жак Анно/Mandalay Pictures, Repérage Films, 2001
Большой успех принесла актеру роль снайпера Василия Зайцева в голливудском фильме «Враг у ворот» (2001). Картина повествует о битве за Сталинград и основана на автобиографических записках самого героя. Мастерски сыграна психологическая сцена снайперской дуэли Зайцева и стрелка вермахта. Хотя в России этот фильм не слишком любят, критикуя за штампы и очернение образа Красной армии, к роли Джуда Лоу у русских претензий нет.
Кадр из фильма «Анна Каренина»Джо Райт/Working Title Films, 2012
Вторая прекрасная «русская роль» – Алексей Каренин в театрализованной экранизации Джо Райта 2012 года. Именно роль Лоу впервые заставила сместить фокус со страдающей Анны на ее мужа, Каренина, который оказался не таким плохим человеком!
Найтли зарекомендовала себя как актриса, идеально подходящая для экранизаций классической литературы и особенно романов XIX века.
Кадр из сериала «Доктор Живаго»Джакомо Кампиотти/Granada Television, 2002
Еще до «Пиратов Карибского моря» она очень тонко передала роль и характер Лары в мини-сериале «Доктор Живаго» (2002) и приятно удивила образом с русской косой. Партнером Киры по драме времен Гражданской войны в России стал актер Ханс Мэтисон. Многим русским зрителям он пришелся даже больше по душе, чем легендарный Омар Шариф в экранизации 1965 года.
Кадр из фильма «Анна Каренина»Джо Райт/Working Title Films, 2012
После блестящей роли в «Гордости и предубеждении» (2005), Кира также сыграла главную русскую женскую роль - «Анну Каренину» в фильме 2012 году, в паре с Джудом Лоу. Она так мастерски перевоплотилась в роль, задуманную Толстым, что ужасно раздражала зрителя (из-за чего у всех вызвал сочувствие именно Каренин).
Кадр из сериала «Записки юного врача»Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп/Big Talk Productions, 2012
Мини-сериал «Записки юного врача» (2012) по мотивам автобиографических рассказов Михаила Булгакова перенес зрителя в немного клюквенную русскую глубинку. Получилась одновременно и драма, и черная комедия, где комичный элемент добавляла цыганская музыка. Это была одна из первых не гаррипоттеровских ролей, и зрители по всему миру (а особенно русские) были приятно удивлены комическому таланту Рэдклиффа и широте его актерской палитры.
Кадр из сериала «Война и мир»Том Харпер/BBC, 2016
Британский мини-сериал «Война и мир» 2016 года пришелся по вкусу росскийским зрителям. Запомнилась и Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову, и Джеймс Нортон в роли Андрея Болконского. Но особенно точно передал роль трепетного Пьера Безухова (альтер эго автора) американский актер Пол Дано.
Культового британского актера в России воспринимают почти как своего. Звезда«Списка Шиндлера»,«Английского пациента» и наконец Волан-де-Морт из «Гарри Поттера» русским зрителям запомнился по ролям в экранизациях классической литературы.
Кадр из фильма «Онегин»Марта Файнс/7 Arts International, 1999
Еще в 1999 году Файнс сыграл главную роль в фильме «Онегин». Немного расстроило русских зрителей, что в экранизации романа в стихах Пушкина не прозвучало собственно стихов - весь текст был переложен в прозе. Однако порадовала тонкая метаморфоза Файнса из угрюмного и холодного Онегина во влюбленного и растерянного.
Кадр из фильма «Две женщины»Вера Глаголева/Film Base Berlin, 2014
Второй «русской» ролью стало участие в фильме «Две женщины» (2014) режиссера Веры Глаголевой. В экранизации пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне» Рэйф Файнс сыграл c преимущественно российским актерским составом. И специально для роли учил русский язык, хоть его в итоге и переозвучили.
Кадр из фильма «Нуреев. Белый ворон»Рэйф Файнс/BBC Films, 2018
Кстати, интерес к русской культуре у Файнса всегда был огромен, и в 2018 году он выступил режиссером и продюсером фильма «Нуреев. Белый ворон», где и сам сыграл балетного преподавателя у легендарного танцора.
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