5 самых почитаемых католиками православных святых

Основатель Троице-Сергиевой Лавры почитается и православными, и старообрядцами, и католиками. Согласно житию, Варфоломей (таково было его имя в крещении) жил в XIV столетии. С детства он был очень набожным, а повзрослев, вместе со старшим братом Стефаном отправился на поиски места, где они могли бы в уединении посвящать свое время молитве.
Выбрав его, они основали храм во имя Святой Троицы – будущую Троице-Сергиеву лавру, и Варфоломей принял монашеский постриг под именем Сергия. При жизни он совершал много чудес, исцелял больных, благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем.
С 1969 года имя преподобного включено в католический мартиролог – аналог православных святцев.
С детства Серафима сопровождали чудеса. Однажды, когда он болел, ему явилась Богородица и сказала, что Серафим скоро поправится. Так и вышло: мать вынесла его на улицу во время крестного хода с иконой Божией матери Знамение и тот выздоровел. Он часто читал сверстникам жития святых, но больше всего любил проводить время в молитве.
Приняв постриг в Саровском монастыре, Серафим долго жил в уединении – дикие звери приходили к нему и он кормил их с рук хлебом. Преподобный опекал Дивеевский женский монастырь, который считается четвертым земным уделом Богородицы. Канонизировали Серафима Саровского в 1903 году.
Внучка Владимира Мономаха Предислава Святославна отказалась от мирской жизни в 12-летнем возрасте. Отец хотел выдать ее замуж, но она тайно постриглась в монахини в Полоцком монастыре, получив имя Ефросиния.
Однажды во сне ей явился ангел, который перенес ее на берег реки Полоты – на этом месте она построила Спасский монастырь (сейчас он называется Спасо-Ефросиниевским) и стала его настоятельницей. В 1167 году Ефросиния Полоцкая отправилась в паломничество в Иерусалим и там скончалась.
Первая правительница Руси, принявшая христианство, почитается христианами по всему миру. После смерти мужа, князя Киевского Игоря Рюриковича, она осталась регентом при сыне Святославе и правила государством 15 лет. Согласно Повести временных лет, в 955 или 957 году она крестилась в Константинополе и получила имя Елена. В XVI веке княгиную Ольгу причислили к святым равноапостольным.
Сын князя Черниговского Олега Святославича в 1146 году взошел на Киевский престол. Но уже через несколько недель его войска перешли на сторону переславского князя Изяслава Мстиславича, а Игорь Ольгович оказался в заточении. Заболев, он решил принять постриг в Киевском Феодоровском монастыре. Но вскоре князя-инока убили: толпа ворвалась в храм, где он молился, и жестоко расправилась с ним. Православные почитают князя Игоря Ольговича как страстотерпца и благоверного. В католическом мартирологе он также присутствует – как святой Игорь II, князь Московский.
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