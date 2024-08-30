14 самых сказочных мест в России (ФОТО)

У нас есть такие ландшафты, где кажется, что такого в реальном мире не бывает. Вот самые-самые: Мистическая Долина привидений и уникальные забайкальские барханы, суровые скалы и подземные гроты и т. д.

Остров Врангеля

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Затерянный в Северном Ледовитом океане, этот остров находится на границе Западного и Восточного полушарий. Его холмистый ландшафт похож на одну из локаций «Игры престолов». Но игры тут, скорее, ясельные, а не киношные – здесь белые медведицы выводят потомство.

Плато Путорана

Виталий Репин (CC BY-SA 3.0) Виталий Репин (CC BY-SA 3.0)

Название горного массива переводится как «озера с крутыми берегами» или «горы без вершин». Обитают здесь северные олени, лоси, росомахи и медведи. В ущельях и долинах плато спрятано множество озер, рек и водопадов, в том числе самый высокий в России – Тальниковый. Его поток обрушивается с высоты 600 метров. Кстати, здесь же, на плато находится географический центр страны – он проходит по озеру Виви.

Крепость Орешек

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Крепость 14 века стоит на одноименном острове в устье Невы. У Орешка – мрачная история: долгое время здесь находилась тюрьма. Первыми заключенными стали сестра и первая жена Петра Великого – царевна Мария Алексеевна и Евдокия Лопухина. Позже здесь содержались декабристы.

Рускеала

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В рускеальских карьерах в 18 веке добывали мрамор разных оттенков для облицовки и украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга. В 2000-х территория старого карьера, в чаше которого теперь плещется вода, превратилась в горный парк. По нему можно гулять и подземными маршрутами — в штольнях установлена атмосферная подсветка, или совершить полет на тарзанке.

Новгородский детинец

mihtiander/Getty Images mihtiander/Getty Images

Средневековая крепость на берегу реки Волхов. На ее территории стоит один из красивейших и старейших храмов России – Софийский собор.

Болгар

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Центр Волжской Булгарии и Золотой Орды и главные торговые ворота, куда съезжались купцы с Востока и Скандинавии. Считается, что именно здесь волжские болгары – предки татар - приняли ислам. Одно из красивейших зданий Болгара – Белая мечеть.

Кунгурская пещера

Владимир Чуприков (CC BY-SA 4.0) Владимир Чуприков (CC BY-SA 4.0)

Протяженность одной из крупнейших карстовых пещер в России – больше восьми километров. Для туристов открыто лишь два из них, но даже такая прогулка по подземному царству оставляет невероятные впечатления. Чего только стоят Большое подземное озеро и инфернальный грот Данте и сверкающий инеем Бриллиантовый грот.

Соловецкие острова

Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Северная красота Соловков – неброская, но запоминающаяся. Большинство туристов отправляются сюда, чтобы увидеть Соловецкий монастырь, основанный в 15 веке. А также посмотреть на древние каменные лабиринты Большого Заяцкого острова и один из самых северных в мире ботанических садов.

Озеро Сукко

Марина Лисцева/TASS Марина Лисцева/TASS

В село недалеко от Анапы можно приезжать раз за разом – чтобы наблюдать, как меняется вид озера Сукко в зависимости от времени года. Весной и летом его вода поражает богатством голубых и зеленых оттенков. Зрелище ошеломительное еще и потому, что на озере произрастают болотные кипарисы, чьи кроны тоже меняют цвет.

Город мертвых

Сослан Гассити/Getty Images Сослан Гассити/Getty Images

Город мертвых у села Даргавс в Северной Осетии относится к 14-18 векам и считается самым крупным захоронением на Северном Кавказе. Оно насчитывает 95 башен-склепов.

Озеро Эльтон

Зозуля/Getty Images Зозуля/Getty Images

Благодаря особым водорослям, вода в этом крупнейшем в Европе соленом озере – удивительного красноватого цвета. Сюда приезжают не только полюбоваться его видами, но и чтобы укрепить здоровье. Местный воздух и минеральные грязи обладают целебными свойствами.

Маньпупунер

Елена Лисейкина/Getty Images Елена Лисейкина/Getty Images

Семь каменных столбов возвышаются на плато Маньпупунер подобно застывшим великанам. «Мансийским болванам», как их еще называют, больше 200 миллионов лет. Для народов коми и манси они считаются священными.

Долина привидений

Екатерина Гибина (CC BY-SA 4.0) Екатерина Гибина (CC BY-SA 4.0)

В очертаниях валунов урочища Демерджи угадываются чьи-то фигуры – у некоторых камней даже есть имена, например, «Великан» и «Екатерина II». А группы вздымающихся вверх столбов получили название «чертовых пальцев». Особенно эффектно долина выглядит, когда на нее опускается туман и все кажется слегка потусторонним.

Чарские пески

Наталья Гирсова (CC BY-SA 4.0) Наталья Гирсова (CC BY-SA 4.0)

Забайкальская мини-пустыня. Кажется, здесь природа особенно ярко проявила свое чувство юмора: движущиеся барханы раскинулись в предгорьях Кодарского хребта.

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