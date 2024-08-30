14 самых сказочных мест в России (ФОТО)

Затерянный в Северном Ледовитом океане, этот остров находится на границе Западного и Восточного полушарий. Его холмистый ландшафт похож на одну из локаций «Игры престолов». Но игры тут, скорее, ясельные, а не киношные – здесь белые медведицы выводят потомство.
Название горного массива переводится как «озера с крутыми берегами» или «горы без вершин». Обитают здесь северные олени, лоси, росомахи и медведи. В ущельях и долинах плато спрятано множество озер, рек и водопадов, в том числе самый высокий в России – Тальниковый. Его поток обрушивается с высоты 600 метров. Кстати, здесь же, на плато находится географический центр страны – он проходит по озеру Виви.
Крепость 14 века стоит на одноименном острове в устье Невы. У Орешка – мрачная история: долгое время здесь находилась тюрьма. Первыми заключенными стали сестра и первая жена Петра Великого – царевна Мария Алексеевна и Евдокия Лопухина. Позже здесь содержались декабристы.
В рускеальских карьерах в 18 веке добывали мрамор разных оттенков для облицовки и украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга. В 2000-х территория старого карьера, в чаше которого теперь плещется вода, превратилась в горный парк. По нему можно гулять и подземными маршрутами — в штольнях установлена атмосферная подсветка, или совершить полет на тарзанке.
Средневековая крепость на берегу реки Волхов. На ее территории стоит один из красивейших и старейших храмов России – Софийский собор.
Центр Волжской Булгарии и Золотой Орды и главные торговые ворота, куда съезжались купцы с Востока и Скандинавии. Считается, что именно здесь волжские болгары – предки татар - приняли ислам. Одно из красивейших зданий Болгара – Белая мечеть.
Протяженность одной из крупнейших карстовых пещер в России – больше восьми километров. Для туристов открыто лишь два из них, но даже такая прогулка по подземному царству оставляет невероятные впечатления. Чего только стоят Большое подземное озеро и инфернальный грот Данте и сверкающий инеем Бриллиантовый грот.
Северная красота Соловков – неброская, но запоминающаяся. Большинство туристов отправляются сюда, чтобы увидеть Соловецкий монастырь, основанный в 15 веке. А также посмотреть на древние каменные лабиринты Большого Заяцкого острова и один из самых северных в мире ботанических садов.
В село недалеко от Анапы можно приезжать раз за разом – чтобы наблюдать, как меняется вид озера Сукко в зависимости от времени года. Весной и летом его вода поражает богатством голубых и зеленых оттенков. Зрелище ошеломительное еще и потому, что на озере произрастают болотные кипарисы, чьи кроны тоже меняют цвет.
Город мертвых у села Даргавс в Северной Осетии относится к 14-18 векам и считается самым крупным захоронением на Северном Кавказе. Оно насчитывает 95 башен-склепов.
Благодаря особым водорослям, вода в этом крупнейшем в Европе соленом озере – удивительного красноватого цвета. Сюда приезжают не только полюбоваться его видами, но и чтобы укрепить здоровье. Местный воздух и минеральные грязи обладают целебными свойствами.
Семь каменных столбов возвышаются на плато Маньпупунер подобно застывшим великанам. «Мансийским болванам», как их еще называют, больше 200 миллионов лет. Для народов коми и манси они считаются священными.
В очертаниях валунов урочища Демерджи угадываются чьи-то фигуры – у некоторых камней даже есть имена, например, «Великан» и «Екатерина II». А группы вздымающихся вверх столбов получили название «чертовых пальцев». Особенно эффектно долина выглядит, когда на нее опускается туман и все кажется слегка потусторонним.
Забайкальская мини-пустыня. Кажется, здесь природа особенно ярко проявила свое чувство юмора: движущиеся барханы раскинулись в предгорьях Кодарского хребта.
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