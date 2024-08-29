5 культовых советских фильмов, снятых во время Великой Отечественной войны

Страна вела смертельную борьбу за выживание. В этих условиях продолжение кинопроизводства было крайне важно для поддержания духа народа.

В то страшное время киностудии вынужденно переезжали вглубь страны на восток, им не хватало средств и людей, но они, тем не менее, снимали шедевры. Вот пять из тех замечательных фильмов:

1. «Свинарка и пастух» (1941 г.)

Иван Пырьев/Мосфильм, 1941 Иван Пырьев/Мосфильм, 1941

Романтическую комедию о любви дагестанского пастуха Мусаиба и свинарки из Вологодской области Глафиры начали снимать еще в мирное время. После нападения Германии съемки прекратили, а всех актеров-мужчин мобилизовали в Красную армию.

Однако руководство страны решило, что людям в это тяжелое время нужны жизнерадостные картины. По личному указанию Сталина, актеров вернули из Вооруженных сил и процесс производства фильма возобновили.

Съемочная группа несколько раз попадала под бомбежку во время съемок в Москве. К счастью, никто не пострадал.

Премьера «Свинарки и пастуха» состоялась 17 ноября 1941 года.

2. «Два бойца» (1943 г.)

Леонид Луков/Ташкентская киностудия, 1943 Леонид Луков/Ташкентская киностудия, 1943

Фильм повествует о дружбе двух советских солдат, которые участвуют в обороне Ленинграда. Когда начались съемки, второй по значимости город страны все еще находился в плотном кольце блокады.

Работала над картиной Ташкентская киностудия. Именно Средняя Азия во время войны стала центром советской кинематографической и театральной жизни.

«Два бойца» вышли на экраны 6 октября 1943 года. Однако задолго до этого исполненную в фильме Марком Бернесом песню «Темная ночь» уже знала вся страна. Она стала одной из самых известных и любимых песен военных лет.

3. «Кутузов» (1943 г.)

Владимир Петров/Мосфильм, 1943 Владимир Петров/Мосфильм, 1943

Картину о вторжении «Великой армии» Наполеона в Россию в 1812 году и ее бесславной там гибели снимали с одной целью — вселить уверенность в советских граждан в то, что победа над нацизмом неизбежна. Съемки как раз проходили в 1943 году — год коренного перелома в войне.

По понятным причинам создатели не располагали достаточными финансовыми и техническими средствами. Тем не менее, они постарались извлечь из имеющегося максимум и как можно эффектнее изобразить батальные сцены.

«Кутузов» вышел на экраны 13 марта 1944 года. Режиссер Владимир Петров, оператор Михаил Гиндин и исполнитель роли самого главнокомандующего Русской армией Алексей Дикий за свой труд удостоились Сталинской премии.

4. «Жила-была девочка» (1944 г.)

Виктор Эйсымонт/Союздетфильм, 1944 Виктор Эйсымонт/Союздетфильм, 1944

Семилетняя Настенька и пятилетняя Катенька выживают в блокадном Ленинграде. Голод, холод, бомбежки и смерть близких ломают и калечат их психику, но дети, несмотря ни на что, остаются детьми. Они играют в куклы, строят куличики из песка и ждут, когда же их отцы вернутся домой с войны.

Фильм начали снимать сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. Немецкие войска все еще находились вблизи города и подвергали его регулярным обстрелам. Тем не менее, создатели картины решили, что хотя бы часть сцен необходимо снять именно здесь.

Премьера фильма состоялась 18 декабря 1944 года, а позже он с большим успехом прошел по миру.

5. «Иван Грозный» (1945 г.)

Сергей Эйзенштейн/ЦОКС, Мосфильм, 1945 Сергей Эйзенштейн/ЦОКС, Мосфильм, 1945

Первую часть запланированной трилогии о знаменитом русском царе режиссер Сергей Эйзенштейн снимал в 1944 году. Съемки проходили в Алма-Ате, куда эвакуировали «Мосфильм».

Создатели совершили практически невозможное — в условиях жесткой экономии смогли воссоздать роскошные палаты московского Кремля. А вот снимать в них приходилось по ночам — днем все электричество отдавали военным заводам.

Актеры страдали от холода — у них во время съемок часто шел пар изо рта — и от голода. Когда снимали сцену роскошного пира, люди буквально накинулись на стол с едой, и оттаскивать их пришлось буквально силой. В конечном итоге, блюда с яствами пришлось полить керосином.

Фильм вышел на экраны в январе 1945 года. На Международном кинофестивале в Локарно его отметили призом, а на родине режиссера и съемочную группу удостоили Сталинской премии.