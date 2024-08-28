Как Сталина чуть не убили в Москве в 1931 году

«Первая моя мысль была выхватить револьвер и выстрелить, но так как я был в этот день не в куртке, а в пальто, а револьвер был в кармане штанов под пальто, то я понял, что раньше чем я выстрелю меня схватят», — так агент британской разведки Леонид Огарев рассказывал на допросе о неудавшемся покушении.

В те годы Сталин часто гулял по московским улицам среди простых людей. При этом Генерального секретаря ЦК ВКП(б), конечно, охраняли.

16 ноября 1931 года Иосиф Сталин как обычно шел от Красной площади по направлению к Ильинским воротам, когда его и заметил Огарев.

Помимо работы на британскую разведку, Огарев, также известный под фамилиями Платонов и Петин, был ярым противником советской власти белоэмигрантом. Ликвидация Сталина в задачи разведчика не входила, но такой шанс он упускать не хотел.

Правда, в итоге испугался охраны — за Сталиным шло человек восемь.

Спустя два дня на стол Сталину легла докладная записка из структуры государственной безопасности ОГПУ, где излагалась несколько иная версия событий.

Согласно ей, Огарев находился под «колпаком» ОГПУ с момента прибытия в столицу. Во время той прогулки его сопровождал хозяин квартиры, где тот остановился, — также сотрудник спецслужб. Он и помешал разведчику выхватить оружие.

В любом случае, британского агента задержали, осудили за шпионаж и терроризм и расстреляли. А Сталину решением Политбюро ультимативно запретили «пешее хождение» по Москве.