10 фактов о Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Ее никогда не использовали в сражениях. В казематах здесь сидели декабристы, Федор Достоевский и Максим Горький.

Здесь был заложен Санкт-Петербург

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Крепость считается самым старым строением города. Петр I выбрал Заячий остров для ее строительства не случайно: он находится в самом широком месте Невы. Она стала первым сооружением бастионного типа в России, здесь нет башен, а расположение таково, что на остров не мог высадиться противник.

Постройку заложили 27 мая 1703 года – с этого дня отсчитывается история Санкт-Петербурга. Строительство дерево-земляной крепости было стремительным. Уже осенью над бастионом подняли крепостной флаг с белым и синим крестами на красном фоне. А в апреле 1704-го зажгли сигнальный огонь.

Что примечательно – она никогда не была задействована в сражениях. Хотя ее гарнизон всегда находился в боевой готовности.

Петропавловский собор был самым высоким зданием России

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Деревянный храм во имя апостолов Петра и Павла заложили спустя полтора месяца после основания, а в 1712-м по проекту Доменико Трезини начали строить каменный. Петр I хотел, чтобы первая церковь новой столицы была выше кремлевской колокольни Ивана Великого в Москве. Император так гордился постройкой, что даже заставил как-то иностранных министров подняться на колокольню, чтобы показать свои владения. Почти 250 лет Петропавловский собор был самым высоким зданием России и больше века – кафедральным храмом Петербурга.

Иконостас собора похож на триумфальную арку

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Петропавловский собор – также памятник воинской славы России. До прошлого века именно здесь хранились знамена и ключи от завоеванных городов. Не случайно и его иконостас выполнен не как сплошная стена, а как триумфальная арка.

Здесь расположена усыпальница Романовых

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До Петра I умерших монархов хоронили в Архангельском соборе Кремля, но с появлением новой столицы погребения стали проводить в Петропавловском соборе. Первой здесь похоронили дочь Петра I Наталью, умершую в возрасте двух лет. Храм стал местом последнего упокоения всех русских монархов и их супруг, за исключением Петра II и Ивана VI. В 1998 году в соборе перезахоронили останки последнего русского императора Николая II и его семьи.

По соседству с собором находится и Великокняжеская усыпальница с захоронениями членов императорской семьи.

Была тюрьмой

Reshinna (CC BY-SA 4.0) Reshinna (CC BY-SA 4.0)

На протяжении нескольких столетий крепость использовалась в качестве тюрьмы. Но заключенные в ней были не обычные, а политические. Здесь содержался царевич Алексей, сын Петра I. В 1825-м сюда отправили декабристов — пятерых здесь же и повесили. Среди узников были писатели Федор Достоевский и Максим Горький, а в 1887 году в Трубецком бастионе содержался брат Владимира Ленина Александр Ульянов.

Каждый день отсюда стреляют из пушки

Сергей Компанийченко/Sputnik Сергей Компанийченко/Sputnik

Каждый полдень из пушки Нарышкина бастиона раздается выстрел. При Петре I таким образом отмечали начало и окончание ежедневных работ: орудие стреляло, а крепостной флаг поднимался и опускался. Позже залпом жителей Петербурга оповещали о наводнениях. С 1872 года выстрел из пушки стали производить, отмечая наступление полудня. А в 1917 году залп с Нарышкина бастиона «сообщил» крейсеру «Аврора» о начале штурма Зимнего дворца.

Петропавловский ангел – один из символов города

Ad Meskens (CC BY-SA 4.0) Ad Meskens (CC BY-SA 4.0)

Фигура ангела на шпиле Петропавловского собора – один из самых узнаваемых (и официальных) символов Петербурга. Придумал флюгер Доменико Трезини: по его задумке, летящий ангел с крестом в руках должен был символизировать небесное покровительство императору и России.

Самый знаменитый пляж города

Игорь Руссак/Sputnik Игорь Руссак/Sputnik

Песчаный пляж находится под стенами крепости. Купаться здесь официально запрещено, зато можно загорать с видом на стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Дворцовый и Троицкий мосты. Летом здесь проводятся фестивали песчаных скульптур, зимой появляются скульптуры изо льда.

Звучит карильонная музыка

Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Поклонники музыки приходят в Петропавловскую крепость, чтобы услышать звучание карильона – колокольного органа. Самый первый, состоявший из 35 колоколов, привез из Голландии Петр I. Нынешний – из 51 колокола – установили к 300-летию Северной столицы в 2001 году. С тех пор в крепости проводят фестивали и концерты карильонной музыки.

Крепость-музей

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Сегодня Петропавловская крепость – памятник ЮНЕСКО, часть Музея истории Санкт-Петербурга. Здесь также находятся Музеи артиллерии, инженерных войск и войск связи, космонавтики и ракетной техники. А по большой территории можно гулять день напролет.

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