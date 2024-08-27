Как придумали «кобальтовую сетку» — самый узнаваемый дизайн русского фарфора?

Художники завода всегда отвечали меняющейся моде и запросам времени. Дизайн фарфора прошел путь от французской классики и модерна до авангардного революционного фарфора. И до сих пор художники придумывают новые формы и дизайны (отдавая дань историческим рисункам).
Но есть здесь и нестареющая классика — например, легендарную «кобальтовую сетку» здесь рисуют уже 80 лет! Этот дизайн — до сих пор хит и своего рода визитная карточка завода. Вазы, тарелки, соусники, подсвечники, графины, сахарницы, подсвечники, кофейники, чайные пары — всего выпускается более 100 разных предметов в этом дизайне.
Идея родилась в годы Великой Отечественной войны. В 1944-м завод отмечал 200-летие, и художница Анна Яцкевич разработала геометрический узор «Кобальтовая сеточка», в основе которого сервиз «Собственный» императрицы Елизаветы Петровны.
Тарелка из Собственного сервиза Елизаветы ПетровныЭрмитаж
Сегодня завод выпускает не только «кобальтовую» сетку, но и вдохновленные ею современные версии — красный «Скарлетт», розовую «Астру», небесно-голубой «Азур» и другие.
Коллекция «Скарлетт»Императорский фарфоровый завод
Коллекция «Астра»Императорский фарфоровый завод
Коллекция «Азур»Императорский фарфоровый завод
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене