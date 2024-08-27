Как придумали «кобальтовую сетку» — самый узнаваемый дизайн русского фарфора?

В 2024 году исполняется 280 лет Императорскому фарфоровому заводу, созданному при императрице Елизавете Петровне.

Художники завода всегда отвечали меняющейся моде и запросам времени. Дизайн фарфора прошел путь от французской классики и модерна до авангардного революционного фарфора. И до сих пор художники придумывают новые формы и дизайны (отдавая дань историческим рисункам).

Но есть здесь и нестареющая классика — например, легендарную «кобальтовую сетку» здесь рисуют уже 80 лет! Этот дизайн — до сих пор хит и своего рода визитная карточка завода. Вазы, тарелки, соусники, подсвечники, графины, сахарницы, подсвечники, кофейники, чайные пары — всего выпускается более 100 разных предметов в этом дизайне.

Идея родилась в годы Великой Отечественной войны. В 1944-м завод отмечал 200-летие, и художница Анна Яцкевич разработала геометрический узор «Кобальтовая сеточка», в основе которого сервиз «Собственный» императрицы Елизаветы Петровны.

Тарелка из Собственного сервиза Елизаветы Петровны Эрмитаж

Сегодня завод выпускает не только «кобальтовую» сетку, но и вдохновленные ею современные версии — красный «Скарлетт», розовую «Астру», небесно-голубой «Азур» и другие.

Коллекция «Скарлетт» Императорский фарфоровый завод

Коллекция «Астра» Императорский фарфоровый завод

Коллекция «Азур» Императорский фарфоровый завод

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