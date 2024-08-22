Было ли у Ленина личное оружие?

1. С бельгийской двустволкой фабрики «Август Франкотт» будущий «вождь мирового пролетариата» охотился в сибирской тайге, когда в 1897 году его сослали в село Шушенское Енисейской губернии.

В.И. Ленин на охоте. Моравов А.В. Моравов А.В.

2. Браунинг образца 1900 года был у Ленина, когда 6 января 1919 года его в Москве ограбила банда Якова Кошелькова. Преступники не узнали советского лидера, вытащили его из автомобиля вместе с охранником, забрали деньги и оружие.

После этого инцидента все силы правопорядка в столице подняли на уши, банду Кошелькова нашли и уничтожили. При главаре обнаружили тот самый браунинг.

Браунинг образца 1900 года. Общественное достояние Общественное достояние

3. Револьвер системы Нагана, вероятно, тоже был у Ленина, но доподлинно это неизвестно. Однако есть подтвержденный факт, что в 1919 году бойцы 195-го Ейского полка подарили вождю кобуру для этого оружия вместе с шинелью и буденовкой.

Револьвер системы Нагана. Atirador (CC BY-SA 3.0) Atirador (CC BY-SA 3.0)

4. Двуствольное охотничье ружье изготовили на Тульском оружейном заводе в дар Ленину в 1923 году. Оно украшено растительным орнаментом и изображениями сцен охоты.

В сопроводительном письме были такие слова: «Пусть это ружье, до последнего винтика выкованное любящими руками, в самые ближайшие дни будет в твоих руках брать прицел так же точно, как за всю свою жизнь ты брал врагов пролетариата».