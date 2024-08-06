А вы знали, что на Гавайских островах была русская крепость?

Американцев и англичан совсем не радовало присутствие русских на архипелаге.

С населением тихоокеанских островов русские познакомились в 1804 году во время первой кругосветной экспедиции. Шлюпы «Надежда» и «Нева» тогда на островах долго не задержались: отремонтировались, пополнили запасы и продолжили путешествие.

В конце января 1815 г. у гавайского острова Кауаи потерпело крушение российское судно «Беринг». Местный правитель Каумуалии захватил корабль и находившийся на его борту дорогостоящий груз.

Памятник Каумуалии. Famartin (CC BY-SA 4.0) Famartin (CC BY-SA 4.0)

Тогда в дело вступила Российско-Американская компания, которая представляла интересы России в Тихом океане, управляла Аляской и Алеутскими островами. Несмотря на название, граждан США в ней не было.

По указанию главы компании и одновременно главного правителя (губернатора) Русской Америки Александра Баранова на Гавайи прибыл его сотрудник — барон Егор Шеффер. Поддержку в переговорах ему оказали несколько военных кораблей.

Барон Егор Шеффер. Общественное достояние Общественное достояние

Каумуалии тотчас же пошел на попятную, вернул груз, разрешил Шефферу обустраиваться на своей территории и попросился под руку русского царя. В 1816-1817 гг на острове Кауаи русские построили каменную Елизаветинскую крепость и два земляных укрепления.

Между тем, американцев и англичан совсем не радовало присутствие русских на Гавайских островах. Они всячески вытесняли их дипломатическими и экономическими методами, и даже натравили на русскую колонию местных, что привело к вооруженной стычке русского гарнизона с гавайцами.

Информационный стенд в историческом парке «Елизаветинская крепость». Famartin (CC BY-SA 4.0) Famartin (CC BY-SA 4.0)

Когда в Санкт-Петербурге заявили о нежелании втягиваться в «авантюру» Шеффера и портить отношения с американцами, последние многократно усилили свой натиск. Уже в 1817 году русские окончательно покинули Гавайи, и спустя некоторое время архипелаг полностью попал под контроль США.