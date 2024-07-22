Как бандит стал прославленным командиром Красной армии

«Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых», — так Иосиф Сталин отзывался о Григории Ивановиче Котовском — герое Гражданской войны, легендарном военачальнике Красной армии, в честь которого называли улицы и даже города.

Любопытно, что этот же человек когда-то был одним из королей преступного мира Российской империи.

Лихой налетчик

Котовский родился под Кишиневом в Бессарабии (современная Молдавия) в 1881 году. По национальности был русским, хотя по некоторым данным имел польские корни.

Sputnik Sputnik

После окончания низшей сельскохозяйственной школы Григорий Иванович работал помощником управляющего в имениях местных помещиков. Молодой человек нигде подолгу не задерживался — его обвиняли то в хищениях господских денег или приставаниях к женам хозяев.

После начала русско-японской войны в 1904 году Котовский прятался от мобилизации в Одессе, Киеве и Харькове. В следующем году его задержали и направили в армию, из которой он вскоре дезертировал и вернулся в Бессарабию.

В ходе Первой русской революции 1905-1907 годов началась бандитская «карьера» Григория Ивановича. Он сколотил и возглавил небольшую банду, с которой он грабил торговцев, а также совершал налеты на имения, квартиры и магазины.

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Вместе с тем Котовский иногда освобождал задержанных за беспорядки крестьян, что много позже позволило советской пропаганде назвать его пламенным борцом против режима.

Свою добычу будущий советский герой спускал на женщин, рестораны, алкоголь и скачки. Часть денег при этом он для создания образа «народного мстителя» раздавал беднякам.

В 1907 году Котовского арестовали и отправили на каторгу в Сибирь, из которой он сбежал спустя пять лет. Вернувшись домой, Григорий Иванович взялся за старое, многократно преумножив свою славу лихого бандита.

Войска Котовского в 1920 году. Sputnik Sputnik

«Приходится признать, что название «легендарный» им вполне заслужено, — писала в 1916 года газета «Одесские новости». — Котовский как бы бравировал своей беззаветной удалью, своей изумительной неустрашимостью... Живя по подложному паспорту, он спокойно разгуливал по улицам Кишинева, просиживал часами на веранде местного кафе «Робин», занимал номер в самой фешенебельной местной гостинице».

В том же году истории «бессарабского Робин Гуда» чуть не пришел конец. Котовского поймали и приговорили к смертной казни, которую затем заменили на бессрочную каторгу. Случившаяся вскоре Февральская революция 1917 года и вовсе подарила ему свободу.

Знаменитый подпольщик и командир

Вступление в Одессу Красной кавалерийской бригады Григория Котовского. Общественное достояние Общественное достояние

Выйти из тюремных застенок, однако, бандитский атаман мог только при условии немедленной отправки на войну. В мае 1917 года Григорий Иванович оказался на румынском фронте. Позже в своей автобиографии он писал, что заслужил Георгиевский крест за храбрость, хотя никаких подтверждений этому нет.

В начале 1918 года примкнувший к большевикам Котовский во главе кавалерийского отряда боролся против оккупировавших Бессарабию румынских войск. Он прикрывал отход «красных» из Кишинева, защищал Бендеры и даже нанес интервентам чувствительное поражение при Дубоссарах.

Весной того же года Котовский оказался в Одессе, где в составе местного подполья боролся против стремительно сменяющих друг друга режимов: австрийско-немецкого, гетмана Скоропадского, белых и французских интервентов. Есть неподтвержденные сведения, что за время нахождения в городе, он периодически возвращался к бандитской практике своей молодости.

Встреча бойцов, служивших под началом Котовского, в 1922 году. Общественное достояние Общественное достояние

В дальнейшем Григорий Иванович проявил себя как один из наиболее способных командиров Красной армии периода Гражданской войны. «Ловкость, сила, звериное чутье сочетались в Котовском с большой отвагой. Собой он владел даже в самых рискованных случаях, когда бывал на волос от смерти», — писал о нем публицист Роман Гуль.

Котовский командовал как пехотными, так и кавалерийскими соединениями, сражался против «белых», «петлюровцев» (Армия Украинской Народной Республики), «махновцев» (Повстанческая армия Нестора Махно), участвовал в советско-польской войне и подавлении Тамбовского крестьянского восстания. Среди его наград — три ордена Красного Знамени.

Убийство

После окончания войны Григорий Иванович отправился в центральную Украину командовать 2-м кавалерийским корпусом. Популярность и влияние командира в стране находилась на пике — он стал одним из инициаторов создания Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики, а Народный комиссар по военным и морским делам (министр обороны) Михаил Фрунзе хотел сделать его своим заместителем.

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Это назначение так и не состоялось. 6 августа 1925 года Котовского застрелил его давний знакомый по временам одесского подполья, бывший владелец публичного дома в Одессе Майер Зайдер.

Зайдер как-то помог Котовскому спастись от полиции, и с тех пор они оказывали друг другу разного рода услуги. Так, в 1922 году военачальник устроил Майера начальником охраны сахарного завода вблизи города Умань, где дислоцировался 2-й кавалерийских корпус.

После ареста Зайдер признал свою вину и заявил, что убил комкора, так как тот не повышал его по службе. Сегодня этот мотив подвергается сомнению, а среди причин преступления называются политические.

Майер Зайдер получил довольно мягкий срок в десять лет и вышел на свободу всего через три года. В 1930 году он был убит в Харькове группой служивших под началом Котовского кавалеристов.